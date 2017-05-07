от бедный жалко аж,лутшебы ты до сегодня сидел дома

В запой что ли ушел? Как можно нормальному молодому парню не выходить с квартиры целую неделю? То...

Ну да, это как в том фильме - " ... а не пора ли нам замахнуться на этого, Шекспира?" Б...

Називається- докотились до ручки. На вулиці +20, а ми фарбуємо травку.Да того директора стадіону ...

Можно по разному сказать, но игроки забывают, а многие просто не знают (но это их проблемы) что с...

Можно по разному сказать, но игроки забывают, а многие просто не знают (но это их проблемы) что с...

Можно по разному сказать, но игроки забывают, а многие просто не знают (но это их проблемы) что с...

Пи---ёж. Он умеет сказать крепкое слово, судья врать не будет. "Шахтёр" таких принимает...