Защитник «Черноморца» Давид Хочолава, который летом перейдет в «Шахтер», прокомментировал свое удаление в матче с «Олимпиком» (0:1).
«Я сказал боковому арбитру, что наш мяч, а тот кричит главному – «дай желтую"». Я не матерился, просто сказал наш мяч.
Позже главный сказал, что будем разбираться», - сказал Хочолава.
От за що вилучили Хочолаву? Кожен матч будуть 5х5 догравати, якщо так судити.😡 pic.twitter.com/tLXtX5uV2e— Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 6 травня 2017 р.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.