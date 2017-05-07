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ХОЧОЛАВА: «Сказал боковому, что наш мяч, а мне показали вторую желтую»

Защитник «Черноморца» – о несправедливом удалении в матче с «Олимпиком»

  • 07.05.2017 13:17
  • 365 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Черноморец. Давид Хочолава
© ФК Черноморец. Давид Хочолава

Защитник «Черноморца» Давид Хочолава, который летом  перейдет в «Шахтер», прокомментировал свое удаление в матче с «Олимпиком» (0:1).

«Я сказал боковому арбитру, что наш мяч, а тот кричит главному – «дай желтую"». Я не матерился, просто сказал наш мяч.

Позже главный сказал, что будем разбираться», - сказал Хочолава.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    akiev5b
      akiev5b, 07.05.2017 14:14
    0
    Пи---ёж. Он умеет сказать крепкое слово, судья врать не будет. "Шахтёр" таких принимает залюбки.
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    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 07.05.2017 14:21
    0
    Можно по разному сказать, но игроки забывают, а многие просто не знают (но это их проблемы) что с арбитром РАЗГОВАРИВАТЬ нельзя во время игры, а тем более выражать свое несогласие, а если еще и нецензурной бранью - так это вообще ! Не думаю, что он ругался матом - это прямая красная, а вот то,что он "накатил" на ассистента, так это рассматривается как неспортивное поведение и как результат - желтая карточка. Так что при любом раскладе - все правильно, виноват он сам.
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    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 07.05.2017 14:21
    0
    Можно по разному сказать, но игроки забывают, а многие просто не знают (но это их проблемы) что с арбитром РАЗГОВАРИВАТЬ нельзя во время игры, а тем более выражать свое несогласие, а если еще и нецензурной бранью - так это вообще ! Не думаю, что он ругался матом - это прямая красная, а вот то,что он "накатил" на ассистента, так это рассматривается как неспортивное поведение и как результат - желтая карточка. Так что при любом раскладе - все правильно, виноват он сам.
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 07.05.2017 14:21
    0
    Можно по разному сказать, но игроки забывают, а многие просто не знают (но это их проблемы) что с арбитром РАЗГОВАРИВАТЬ нельзя во время игры, а тем более выражать свое несогласие, а если еще и нецензурной бранью - так это вообще ! Не думаю, что он ругался матом - это прямая красная, а вот то,что он "накатил" на ассистента, так это рассматривается как неспортивное поведение и как результат - желтая карточка. Так что при любом раскладе - все правильно, виноват он сам.
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