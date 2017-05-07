Подготовка к поединку 28 тура УПЛ между кропивницкой «Звездой» и «Днепром» в самом разгаре. Сотрудники местного стадиона не покладая рук готовят «зеленую» поляну спортивной арены к предстоящему поединку.
Гости опубликовали видео, прокомментировав его следующими словами: «Прачечной «Днепра» после игры предстоит потрудиться».
Напомним, начало поединка «Звезда» – «Днепр» назначено на 17:00.
Источник — Facebook.com
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это Кировоград, просто переименовали на Кропивницкий
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