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ВИДЕО ДНЯ. В Кропивницком красят газон перед матчем с Днепром

Сотрудники стадиона на скорую руку готовят газон к матчу

  • 07.05.2017 12:19
  • 1435 просмотров
  • 4 комментария
Метки
УПЛ. стадион «Звезда»
© УПЛ. стадион «Звезда»

Подготовка к поединку 28 тура УПЛ между кропивницкой «Звездой» и «Днепром» в самом разгаре. Сотрудники местного стадиона не покладая рук готовят «зеленую» поляну спортивной арены к предстоящему поединку.

Гости опубликовали видео, прокомментировав его следующими словами: «Прачечной «Днепра» после игры предстоит потрудиться».

Напомним, начало поединка «Звезда» – «Днепр» назначено на 17:00.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    Ruslan Kulynych
      Ruslan Kulynych, 07.05.2017 12:30
    +3
    "трава на стадионах зеленеет"&#128518;
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    dnk-msk
      dnk-msk, 07.05.2017 12:33
    +5
    Вы все ещё за 16 команд в УПЛ? Тогда мы идём к вам
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    wildva
      wildva, 07.05.2017 12:57
    0
    а, что такое Крапивницкий? это где?
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    Rostislav Vatral
    online
      Rostislav Vatral, 07.05.2017 13:10
    0
    wildva, 07.05.2017 12:57
    а, что такое Крапивницкий? это где?

    это Кировоград, просто переименовали на Кропивницкий
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