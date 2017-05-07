Володимир ШАРАН: «Ми сподівалися зіграти принаймні внічию»

Головний тренер «Олександрії» Володимир Шаран:

- Ми їхали сюди, аби продемонструвати пристойний футбол, сподівалися зіграти принаймні внічию. Але епізод з вилученням на перших хвилинах вплинув на хід зустрічі. Після цього важко щось коментувати. Та все ж у мене є великі претензії до наших центральних захисників, які не виконали установку на гру, тому такий рахунок на табло.

Попереду на нас чекають дуже важливі поєдинки, сподіваємося якомога швидше забути цю поразку, зробити правильні висновки. Перемагати з рахунком 6:0 завжди приємно, як це було у грі з «Волинню», а програвати з таким рахунком – зовсім інші враження… Якщо команда має характер, а тренер – амбіції, то ми маємо зробити висновки та добре підготуватися до наступної гри з «Зорею», аби виконати поставлену перед нами задачу.