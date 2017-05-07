Сергей РЕБРОВ: «Жаль, что игра закончилась уже на пятой минуте»

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров:

- К сожалению, перед игрой у нас уже не было турнирной мотивации, зато у нас остается мотивация подготовиться к важнейшему матчу сезона - финалу Кубка Украины. Жаль, что игра, по большому счету, закончилась уже на пятой минуте…

Мы попросили ребят, чтобы они действовали интенсивно, потому что для нас очень важно хорошо подготовиться к матчу с «Шахтером». Но, естественно, к концу игры уже не было той скорости, которой нам хотелось бы видеть.

Я думаю, что «Александрия» не заслуживала такого счета. Конечно, непросто оставаться вдесятером уже на пятой минуте встречи. Хочу только пожелать удачи этой команде.