Сергей РЕБРОВ: «Жаль, что игра закончилась уже на пятой минуте»

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров:
- К сожалению, перед игрой у нас уже не было турнирной мотивации, зато у нас остается мотивация подготовиться к важнейшему матчу сезона - финалу Кубка Украины. Жаль, что игра, по большому счету, закончилась уже на пятой минуте…
Мы попросили ребят, чтобы они действовали интенсивно, потому что для нас очень важно хорошо подготовиться к матчу с «Шахтером». Но, естественно, к концу игры уже не было той скорости, которой нам хотелось бы видеть.
Я думаю, что «Александрия» не заслуживала такого счета. Конечно, непросто оставаться вдесятером уже на пятой минуте встречи. Хочу только пожелать удачи этой команде.
Источник — ФК Динамо Киев
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