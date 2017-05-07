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28-й тур
Динамо Киев
6:0
Александрия
07.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Сергей РЕБРОВ: «Жаль, что игра закончилась уже на пятой минуте»

«Динамо» – «Александрия» – 6:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера киевлян

  • 07.05.2017 22:48
  • 763 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Александр Попов
© Александр Попов

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров:

- К сожалению, перед игрой у нас уже не было турнирной мотивации, зато у нас остается мотивация подготовиться к важнейшему матчу сезона - финалу Кубка Украины. Жаль, что игра, по большому счету, закончилась уже на пятой минуте…
 
Мы попросили ребят, чтобы они действовали интенсивно, потому что для нас очень важно хорошо подготовиться к матчу с «Шахтером». Но, естественно, к концу игры уже не было той скорости, которой нам хотелось бы видеть.
 
Я думаю, что «Александрия» не заслуживала такого счета. Конечно, непросто оставаться вдесятером уже на пятой минуте встречи. Хочу только пожелать удачи этой команде.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    rrrrr
      rrrrr, 07.05.2017 22:58
    0
    А глаза горят как у собаки баскервилей
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    Сергей Полищук
      Сергей Полищук, 07.05.2017 23:00
    -1
    Да и чемпионат как-то рановато закончился... А то мы бы дали!
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