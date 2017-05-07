Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Уверен, что Днепр будет жить»

И.о. главного тренера «Днепра» Дмитрий Михайленко:

— Была тяжелая игра, что связано, скорее всего, с погодой, потому что первая жара всегда тяжело дается футболистам: тяжело двигаться, совсем по-другому работает организм. Игра получилась нервная, было много борьбы, что связано также с состоянием газона. Мы хорошо начали матч и контролировали в первом тайме все атаки хозяев. Во втором тайме в связи с заменами, которые провел тренер «Зирки», у соперника появилось территориальное преимущество. Он убрал второго нападающего, и хорошо в первой половине тайма вышел Ситало, плюс Загальский хорошо работал на атаку. Потом своими заменами мы немного изменили ход игры и в концовке, наверное, были предпочтительнее и могли увозить отсюда три очка.

Мы очень довольны прогрессом молодежи. Сегодня средний возраст у нас был 21 год, и вышли 8 воспитанников своей академии. Поэтому мне странно слышать некоторые СМИ, которые выносят информацию о том, что у «Днепра» все плохо, что «Днепру» осталось немного жить. Могу пригласить всех на нашу базу, побыть там неделю и посмотреть, в каком настроении мы тренируемся, как летаем на игры самолетом, как обстоят дела. Думаю, все это связано с не футбольными причинами, а чтобы растянуть нашу молодежь.

— Вы довольны результатом?

— Нужно говорить о том, как складывалась игра, и на что мы рассчитывали. Начало было хорошее, и мы контролировали ход игры. Нужен был второй гол, благодаря которому нам стало бы проще, и он бы психологически надломил соперника. Мы не забили, а противник воспользовался своим шансом. По тому, как складывалась игра, наверное, мы больше разочарованы.

— Вы выходили на поле, зная результат матча «Карпат»? Прибавило ли это мотивации?

— Мы знали результат, конечно, и хотели их достать. Жаль, что не получилось.

— В первом тайме было много моментов, чтобы закончить игру? Чего не хватило команде?

— Точного удара и реализации. Были хорошие предпосылки, передачи с флангов, но там не оказалось человека, чтобы поставить точку. Во втором тайме, мне кажется, были более явные моменты с нашей стороны, но тоже не хватило точности.

— У вас много ничьих. Когда же будут победы? И не связываете ли вы такие результаты с надежной игрой Лунина?

— С игрой Андрея в том числе и с надежной игрой всей команды в обороне. Вратарь не один, у нас есть еще 10 человек, которые ему помогают. В последних двух матчах у нас не было ничьих. Сегодня же ничья с противником, с которым очень тяжело играть на выезде. Связано это и с хорошим коллективом. Это, мне кажется, больше домашняя команда, которая дома играет совсем по-другому. И, наверное, состояние газона не позволяет играть здесь более комбинационно.

— Недавно в прессе говорилось об интересе к Лунину со стороны ведущих европейских команд?

— Вас это удивляет?

— Интересно ваше мнение.

— Меня это не удивляет. Если парень в 17 лет показывает такой уровень игры... Думаю, в чемпионате Украины не так много вратарей показывают такую надежность, психологическую уверенность, хорошую игру на выходах и хорошую игру ногами. Поэтому то, что им могли заинтересоваться, мне кажется, это абсолютно нормально. Сейчас есть интернет и можно смотреть любого футболиста в любой стране. И если тот же Андрей Шевченко уехал в «Милан», почему другой Андрей не может уехать в другой европейский клуб? Меня тут ничего не удивляет. Мы видим его прогресс. Его психологическое состояние как для 17-летнего парня очень уверенное, поэтому, думаю, его ждет большое будущее.

— Вы сказали о ваших опасениях, что игроков могут разобрать. Вы, работая, не боитесь, что после окончания сезона вы останетесь без молодого костяка, который вы выстроили?

— Я не боюсь. Уверен, что «Днепр» будет жить, что все будет нормально. Есть твердая уверенность, что все будет хорошо.

— Какие ощущения от приезда и матча в родном городе?

— Очень приятно. Сегодня я прошел по местам, где вырос — очень приятные воспоминания.