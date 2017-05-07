Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
28-й тур
Сталь Каменское
2:1
Карпаты
07.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Леонид КУЧУК: «На Метеоре есть какая-то победная аура»

«Сталь» – «Карпаты» – 2:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «сталеваров»

  • 07.05.2017 19:18
  • 482 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Леонид КУЧУК: «На Метеоре есть какая-то победная аура»

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук:

- Леонид Станиславович, команда в пятый раз подряд выигрывает на своем поле. В чем такой секрет игры на «Метеоре»? Вы его похвалили, и он вам платит взаимностью?
- Может быть, в этом тоже есть какая-то правда. Стадион «Метеор» превратился для нас в домашнюю арену, хотя мы до него тяжело добираемся. Конечно, жаль, что болельщиков приходит мало, хотя рядом и бассейн, и дворец, и большой микрорайон, поэтому футбол должен сюда вернуться. Я уже говорил, что тут играли великие футболисты и тренировали великие тренеры, и великая, как я считаю, команда «Днепр» тут становилась чемпионом. Поэтому, возможно, тут есть какая-то победная аура.

Источник — ФК Сталь Каменское

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.