Леонид КУЧУК: «На Метеоре есть какая-то победная аура»

Главный тренер «Стали» Леонид Кучук:

- Леонид Станиславович, команда в пятый раз подряд выигрывает на своем поле. В чем такой секрет игры на «Метеоре»? Вы его похвалили, и он вам платит взаимностью?

- Может быть, в этом тоже есть какая-то правда. Стадион «Метеор» превратился для нас в домашнюю арену, хотя мы до него тяжело добираемся. Конечно, жаль, что болельщиков приходит мало, хотя рядом и бассейн, и дворец, и большой микрорайон, поэтому футбол должен сюда вернуться. Я уже говорил, что тут играли великие футболисты и тренировали великие тренеры, и великая, как я считаю, команда «Днепр» тут становилась чемпионом. Поэтому, возможно, тут есть какая-то победная аура.