ГРЕСЬ: «Мнение Морозова перестало интересовать даже фанов Шахтера»

Известный украинский журналист и сотрудник аналитического отдела «Ворсклы» Евгений Гресь прокомментировал резонансное заявление футбольного эксперта Сергея Морозова, которые выразил мнение о том, что в Украине на данный момент существует всего один профессиональный клуб – донецкий «Шахтер».



«Шахтер» заслуженно стал чемпионом – нет вопросов. Но когда люди не знают, какие найти для этого комплименты, надо, наверное, заканчивать.



Многие тренеры, которые работают в УПЛ, благодарны ему за лекции на лицензировании. Благодарите и дальше – он вас все равно за людей не считает! Вы в колхозах работаете, а он в качестве тренера столько всего добился.



На месте руководителей клубов УПЛ я бы сильно обиделся. Хотя, может, он и прав. Может, нет у нас нормальных руководителей? Может, никто вообще не расстроится. Не обратит внимания...



Впрочем, главный вопрос – надо ли воспринимать его слова всерьез. По-моему, его мысли перестали интересовать даже болельщиков «Шахтера». Во всяком случае, тех болельщиков и представителей команды, которых я сегодня поздравил, они давно уже не интересуют.



К чему это? Все просто. «Ворскла» – профессиональный клуб. Надеюсь, в остальных командах меня тоже поддержат. В «Ворскле» он, кстати, тоже работал и тоже ничего не добился», – написал Гресь на своей странице в Facebook.