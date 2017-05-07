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ГРЕСЬ: «Мнение Морозова перестало интересовать даже фанов Шахтера»

Известный журналист прокомментировал высказывание футбольного эксперта

  • 07.05.2017 11:37
  • 1624 просмотров
  • 7 комментария
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facebook.com. Евгений Гресь
© facebook.com. Евгений Гресь

Известный украинский журналист и сотрудник аналитического отдела «Ворсклы» Евгений Гресь прокомментировал резонансное заявление футбольного эксперта Сергея Морозова, которые выразил мнение о том, что в Украине на данный момент существует всего один профессиональный клуб – донецкий «Шахтер».

«Шахтер» заслуженно стал чемпионом – нет вопросов. Но когда люди не знают, какие найти для этого комплименты, надо, наверное, заканчивать.

Многие тренеры, которые работают в УПЛ, благодарны ему за лекции на лицензировании. Благодарите и дальше – он вас все равно за людей не считает! Вы в колхозах работаете, а он в качестве тренера столько всего добился.

На месте руководителей клубов УПЛ я бы сильно обиделся. Хотя, может, он и прав. Может, нет у нас нормальных руководителей? Может, никто вообще не расстроится. Не обратит внимания...

Впрочем, главный вопрос – надо ли воспринимать его слова всерьез. По-моему, его мысли перестали интересовать даже болельщиков «Шахтера». Во всяком случае, тех болельщиков и представителей команды, которых я сегодня поздравил, они давно уже не интересуют.

К чему это? Все просто. «Ворскла» – профессиональный клуб. Надеюсь, в остальных командах меня тоже поддержат. В «Ворскле» он, кстати, тоже работал и тоже ничего не добился», – написал Гресь на своей странице в Facebook.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    Cortazar
      Cortazar, 07.05.2017 11:48
    +3
    выразил мнение о том, что в Украине на данный момент существует всего один профессиональный клуб – донецкий «Шахтер».
    __________________________________________________________________

    Извините, но на этот случай рыжим давно придумано объяснение -"вкусный футбол"! Нигде в мире такого не слышали, только в цыганском таборе на бамбасе..
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    антиМордва
      антиМордва, 07.05.2017 12:02
    +6
    За Морозова все каже його прізвище - мокша, тобто зайвохромосомний, даун. Всі його словесні випорожнення - це вже похідна від генетичної "особливості"
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    SKIF1927
      SKIF1927, 07.05.2017 12:08
    +2
    антиМордва, 07.05.2017 12:02
    За Морозова все каже його прізвище - мокша, тобто зайвохромосомний, даун. Всі його словесні випорожнення - це вже похідна від генетичної "особливості"
    антиМордва, 07.05.2017 12:02
    За Морозова все каже його прізвище - мокша, тобто зайвохромосомний, даун. Всі його словесні випорожнення - це вже похідна від генетичної "особливості"


    Так ыдломорозов же сказал, что болеет за расию, а за сборную Украины никогда не болел.
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    Jeck
      Jeck, 07.05.2017 12:10
    +3
    Мужик живе в Києві, гадить на футболістів Динамо.
    Тепер взагалі обгадив всі футбольні клуби.
    Дивно трохи.
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    Дмитрий Захаренко
      Дмитрий Захаренко, 07.05.2017 12:29
    +1
    А кто сказал что его мнение когда либо ваобще интересовало БОЛЕЛЬЩИКОВ ШАХТЕРА!!!!НАС больше интересует наше чемпионство!!!
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    bsdmk
      bsdmk, 07.05.2017 12:29
    +1
    морозов-гнида!
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    Lemieux
      Lemieux, 07.05.2017 12:57
    +3
    Jeck, 07.05.2017 12:10
    Мужик живе в Києві, гадить на футболістів Динамо.
    Вон Леон ИГРАЛ в Динамо, а теперь гадит. Так что место проживания - вообще не показатель))
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