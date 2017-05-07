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АНТУНЕШ: В Киеве хорошая академия, но молодежи еще надо много работать

Защитник «Динамо» – о мотивации на финальный поединок Кубка Украины

  • 07.05.2017 11:20
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ФК Динамо Киев. Виторину Антунеш
© ФК Динамо Киев. Виторину Антунеш

Защитник «Динамо» Виторину Антунеш рассказал о своей нынешней форме и мотивации на финал Кубка Украины.

- Как ты себя чувствуешь?
- Я пребываю в достаточно хорошей форме, чувствую себя хорошо, поэтому уверенно могу сказать, что в Киеве у меня все тоже хорошо. Прибавляет настроение и победа над «Черноморцем». Сейчас мы добиваемся всех целей, которые ставит перед нами Ребров. Команда была концентрированна на протяжении всей игры с одесситами.

- В финале хотите любым способом победить «Шахтер»?
- Мы понимаем, что наши шансы в чемпионате уже упущены, поэтому наша цель - Кубок. Будем бороться до последних минут. Ради этой цели мы очень интенсивно работаем на тренировках.

- Уже привыкли к новой схеме?
- Да, считаю, что команда стала играть более агрессивно и дисциплинированно. Хотя мы и проиграли «Шахтеру», надеюсь, сможем взять реванш в Кубке.

- Как вам играть с молодыми игроками «Динамо»?
- Сейчас в «Динамо» выступают талантливые молодые игроки, но им еще нужно работать над собой, всегда быть концентрированными. Я знаю, что здесь очень хорошая академия.

Источник — #FootballHub

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