АНТУНЕШ: В Киеве хорошая академия, но молодежи еще надо много работать

Вот именно , "увлекаешься" ! Если бы не увлекался ,а хоть немного разбирался ,то так...

А я и не вижу причин для этого - я футболом увлекаюсь более 25 лет. И спорить с тем, кто заходит ...

На чьем стадионе???На чужом стадионе!!!Да и последние два года что то небыло полного Олимпийского...

Дальше можешь не продолжать !

Бавария обыгравшая Шахтер 0-7 в том же сезоне за два матча Барселону 0-7 вынесла ! По твоей логи...

Та Барселона под руководством Ван Гаала была на две головы сильнее нынешней - просто тогда играли...

А разница между нынешней Барселоной ,и Барселоной времен Ван Гала есть ???