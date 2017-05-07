АНТУНЕШ: В Киеве хорошая академия, но молодежи еще надо много работать

Защитник «Динамо» Виторину Антунеш рассказал о своей нынешней форме и мотивации на финал Кубка Украины.
- Как ты себя чувствуешь?
- Я пребываю в достаточно хорошей форме, чувствую себя хорошо, поэтому уверенно могу сказать, что в Киеве у меня все тоже хорошо. Прибавляет настроение и победа над «Черноморцем». Сейчас мы добиваемся всех целей, которые ставит перед нами Ребров. Команда была концентрированна на протяжении всей игры с одесситами.
- В финале хотите любым способом победить «Шахтер»?
- Мы понимаем, что наши шансы в чемпионате уже упущены, поэтому наша цель - Кубок. Будем бороться до последних минут. Ради этой цели мы очень интенсивно работаем на тренировках.
- Уже привыкли к новой схеме?
- Да, считаю, что команда стала играть более агрессивно и дисциплинированно. Хотя мы и проиграли «Шахтеру», надеюсь, сможем взять реванш в Кубке.
- Как вам играть с молодыми игроками «Динамо»?
- Сейчас в «Динамо» выступают талантливые молодые игроки, но им еще нужно работать над собой, всегда быть концентрированными. Я знаю, что здесь очень хорошая академия.
Источник — #FootballHub
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