ЯРМОЛЕНКО: «Після Євро-2016 тиждень не виходив з дому»

Один із лідерів «Динамо» та збірної України Андрій Ярмоленко поділився спогадами про невдачу національної команди на Євро-2016.
– Досі боляче згадувати… Стільки радості було, що на те Євро поїдемо і так бездарно там зіграли. Точніше, «бездарно» – то надто м’яка характеристика. Важко підібрати слово, яким можна охарактеризувати наш виступ у Франції. І налаштовувалися ж, чекали тих матчів, знали, що вся країна за нас вболіває. А в підсумку першими на чемпіонаті втратили шанси на плей-офф. Ганьба, після якої я довго не міг отямитися. Зрозуміло, було багато критики. Тепер, щоб не потрапляти в такі ситуації, намагаєшся працювати ще більше.
– Критика була справедливою?
– Звичайно. Своїм виступом ми на цей тиск з боку преси й вболівальників заслужили.
– Досі чіткої відповіді на запитання «Що ж сталося у Франції?» не дали ні тренери Фоменко, Онищенко і Шевченко, ні жоден з гравців.
– Знову ж – причин може бути цілий комплекс. Переконаний, ми були здатні на більше.
– Якщо відтворити окремий слайд, який ілюстрував би для вас Євро-2016, можливо, згадується момент, втрачений у зустрічі з поляками?
– У тому й річ, що навіть згадати нічого. Жодного позитивного моменту, все погано. Після Євро-2016 був розчавлений. Скасував відпустку, тиждень не виходив з дому, не хотів ні з ким спілкуватися. Мені самому було гидко, що так сталося.
– Присутність Олега Гусєва могла щось змінити?
– Розумію, на що ви натякаєте. Але річ у тім, що ніколи в житті не оскаржував тренерських рішень. За результат відповідає лише тренер, а отже й склад визначати лише йому. Можу лишень сказати, що Олег – хороший футболіст. Він приносив користь усім командам, за які виступав. І протягом усієї кар’єри.
Источник — Футбол 24
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По человечески жаль, а как профессионала нет.
Одной из причин провала вижу, что тренеры сделали ставку на звезд, а они оказались не звездами первой величины. Звездными карликами. Звезды без лидерских качеств и низкой квалификации.
Второй причиной может быть тренерская чехарда. Одного убирают за крамолу, другого назначают подсиживать главного. Тренеры с ограниченной ответственностью. Такое, кстати, было в свое время в сборной ссср. История по кругу и по спирали.
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