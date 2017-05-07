Роман ЯРЕМЧУК: «Олександрії до снаги поборотися за бронзові медалі»

Нападник «Динамо» Роман Яремчук напередодні матчу проти «Олександрії», у складі якої він виступав на правах оренди, поділився очікуваннями від майбутньої гри.

- Я знаю, що буде важкий матч, тому що «Олександрія» - дуже міцна команда, у них дуже хороша оборона, тренер вибудовує її компактно, футболісти грають щільно. Тож ми готуємося найсерйознішим чином. У вівторок нам дали вихідний, а з середи розпочали безпосередню підготовку до матчу. Тренувалися за планом в одноразовому режимі.

- Ви провели в «Олександрії» першу частину чемпіонату, чи залишилися у цій команді друзі та знайомі?

- Звісно. Багато з ким із хлопців досі спілкуємося. «Олександрія» - дуже близька для мене команда, можна сказати, рідна у певному сенсі. Частинка мого серця залишилася там. Я, дійсно, добре знаю усіх хлопців, а про період, проведений у цій команді залишилися хороші, теплі спогади.

- Майбутній суперник іде на четвертому місці, це заслужена позиція для вашої колишньої команди?

- Вважаю, олександрійці знаходяться на тому місці, на якому мають знаходитися. На мою думку, їм до снаги поборотися за бронзові медалі, якщо вони наберуть очки у важливих матчах. Команда розвивається, знаходиться на вірному шляху, тож у них усе попереду. На те, щоб виступати у Лізі Європи, вони точно заслуговують.

- Нинішній суперник вибивав «Динамо» із Кубку України та відбирав очки у чемпіонаті...

- Дуже складно грати із командами, які більшість часу проводять в обороні. Щоправда, проти «Динамо» майже усі так грають. «Олександрія» у захисті діє дуже добре, нам важко його розкривати, тому і виходять такі результати. Потрібно добре вивчити суперника, серйозно налаштуватися та забити якомога швидше, щоб далі грати спокійно.