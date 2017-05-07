ЯРМОЛЕНКО: «Цьогоріч ми програли чемпіонство абсолютно бездарно»

Лідер «Динамо» Андрій Ярмоленко проаналізував причини невдалого виступу киян в цьогорічному розіграші чемпіонату України.

– Нині, коли команда втратила навіть теоретичні шанси на чемпіонство, налаштовуватися складніше.

– Болюча тема. Такий клуб, як «Динамо», без трофеїв залишатися не повинен. Тому мені соромно, що цьогоріч ми програли чемпіонство абсолютно бездарно. Ми розгубили очки там, де не мали права не перемагати за визначенням і через це фактично участі в чемпіонській гонці не брали. Зрештою, якщо розібратися, то очки ті ми губили по ділу. Бо з тим футболом, який команда демонструвала в першій частині чемпіонату, претендувати на щось суттєве не можна. То сором. Але мусимо якось реабілітуватися в очах вболівальників. Фактично, кінцівку чемпіонату граємо для них. Нам нарешті щось почало виходити, забиваємо щоматчу багато. Правда, хотілося б, щоб на трибунах теж було не по п’ять, а бодай по кілька десятків тисяч глядачів. Бо коли стадіон заповнений, намагаєшся зіграти не просто на максимумі можливостей, а й навіть сильніше.

– І все ж – у чому причина того сорому?

– Складових чимало. Не виключаю, що після того, як ми виграли чемпіонат двічі поспіль, окремі гравці розслабилися. В когось уже не та мотивація. Одні люди з команди пішли, інші прийшли. У нашому складі з’явилося чимало молодих футболістів, яким потрібен час, щоб грати в той футбол, який вимагає тренер. Коли ж програєш в одному матчі, у другому, дехто надламався психологічно. Розумієте, у нас не індивідуальний вид спорту. Тут чітко визначити причини невдачі складно. Причин багато, навіть якщо не враховувати індивідуальних особливостей кожної окремо взятої людини.