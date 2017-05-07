В воскресенье, 7 мая в Ивано-Франковске состоится открытие многофункциональной арены для пляжных видов спорта, а главным украшением станет товарищеский матч по пляжному футболу между сборными Украины и Молдовы. Игра стартует в 13:00, а прямую трансляцию этой встречи смотрите на нашем сайте:
Источник — beachsoccer.kiev.ua
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