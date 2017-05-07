У ніч проти неділі на чемпіонаті світу з пляжного футболу відбулись півфінальні протистояння і визначилися команди, які поборються за чемпіонський кубок.

Першими на пісок арени в Нассау вийшли команди Ірану і Таїті. Гра була дуже закритою, а футболісти тривалий час розігрували м’яч позаду, не бажаючи розкриватися й ризикувати. Лише у середині другого періоду Сайдалі Назем після «пожежі» у воріт таїтян зумів проштовхнути круглого у сітку і вивів Іран вперед. Острів’яни відповіли наприкінці третьої дванадцятихвилинки, коли Патрік Тепа забив гол після красивої комбінації своїх партнерів – 1:1.

В екстра-таймі голів не було, тож глядачі побачили неймовірну серію пенальті, де футболісти обох команд не влучали у ворота, прекрасно грали воротарі, а вирішальний удар Раймоана Беннета приніс збірній Таїті перепустку у фінал! У чемпіонському матчі таїтяни зіграють вдруге поспіль – вперше це було на Чемпіонаті світу 2015 у Португалії.

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови

Півфінал #1

Іран – Таїті 1:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0) /2:3 пен./

А протистояти у фіналі таїтяни будуть тринадцятиразовим чемпіонам світу бразильцям. Команда Джилберто да Кости знову показала фантастичний рівень пляжного футболу й здолала в іншому півфіналі збірну Італії з рахунком 8:4. Хет-трик у переможців на рахунку Маурісіньо. Бразильці виходять у фінал Мундіалю вчотирнадцяте, а підняти над головою трофей вони не змогли лише одного разу – в 2011 році, коли програли команді Росії.

Чемпіонат світу - 2017. Нассау, Багамські Острови

Півфінал #2

Італія – Бразилія 4:8 (2:2, 0:5, 2:1)

Матч за третє місце відбудеться у неділю, 7 травня о 22:00 за київським часом. А золотий фінал стартує о 23:30. Прямі трансляції медальних матчів Чемпіонату світу 2017 з пляжного футболу покаже телеканал «Євроспорт 2»

Лев Галушко, спеціально для Sport.ua