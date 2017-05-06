Шахов выиграл Кубок Греции в составе ПАОКа

Спасибо Ринату за то, что не бросил Шахтер, как Коломна!

Молодцы, а то выигрываете у Динамо 8:0 , а они как бы - чемпионы???

Михаилу Шаповалову, автору сего, только стенгазеты в сельских школах писать с ложками дегтя и пр....

..... со слезами на глазах ....(с)

Эх. Помню первое чемпионство, жаль теперь это все не вызывает эмоций. Жаль родной город и в общем...