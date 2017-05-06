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Шахов выиграл Кубок Греции в составе ПАОКа

В финальном матче Евгений со своей командой обыграл АЕК Дмитрия Чигринского

  • 06.05.2017 23:19
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paokfc.gr
© paokfc.gr

Украинский легионер ПАОКа Евгений Шахов принял участие в финальном матче Кубка Греции, в котором его команда одолела АЕК Дмитрия Чигринского.

Этот трофей для экс-игрока «Днепра» стал первым в карьере.

Отметим, что финальный поединок начался с опозданием из-за массовой драки фанатов.

ПАОК – АЕК – 2:1
Голы: 1:0 – 24 Бисесвар, 1:1 – 27 Христодулопулос, 2:1 – 81 Педро Энрике.

Источник — Sport.ua

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