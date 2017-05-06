Шахов выиграл Кубок Греции в составе ПАОКа

Украинский легионер ПАОКа Евгений Шахов принял участие в финальном матче Кубка Греции, в котором его команда одолела АЕК Дмитрия Чигринского.
Этот трофей для экс-игрока «Днепра» стал первым в карьере.
Отметим, что финальный поединок начался с опозданием из-за массовой драки фанатов.
ПАОК – АЕК – 2:1
Голы: 1:0 – 24 Бисесвар, 1:1 – 27 Христодулопулос, 2:1 – 81 Педро Энрике.
Источник — Sport.ua
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