Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ринат АХМЕТОВ: «Ставим перед собой самые амбициозные цели»

Президент «Шахтера» – о победе в чемпионате Украины

  • 06.05.2017 21:41
  • 372 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер. Ринат Ахметов
© ФК Шахтер. Ринат Ахметов

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов прокомментировал юбилейную победу донецкого клуба в чемпионате Украины.

«Поздравляю футболистов, тренерский штаб, сотрудников клуба и болельщиков «Шахтера» с десятым чемпионством!

Третий год мы играем и тренируемся не дома, без поддержки родной «Донбасс Арены». В сложнейших условиях одержать победу за четыре тура до конца чемпионата, каждый матч проводя на выезде, – это достойно самых громких аплодисментов.

Сегодня мы держим в руках золотые медали. Я хочу сказать слова огромной благодарности всем, кто отдал свои силы, работал 24 часа в сутки, чтобы выиграть чемпионство. Главному тренеру «Шахтера» Паулу Фонсеке, его помощникам, всем нашим футболистам за яркую, красивую, чемпионскую игру – спасибо, ребята!

Спасибо докторам, массажистам, всему коллективу футбольного клуба «Шахтер», а самое главное – нашим болельщикам! Не опускаем руки ради вас, играем для вас и ставим перед собой самые амбициозные цели», – сказал Ахметов.

Источник — ФК Шахтер

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    videoman1985
    online
    videoman1985, 06.05.2017 21:55
    0
    "В сложнейших условиях одержать победу за четыре тура до конца чемпионата, каждый матч проводя на выезде" - что за бред? Кто же тогда в матчах, в которых "Шахтер" принимал соперников во Львове, а теперь в Харькове играл дома?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.