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Артем МИЛЕВСКИЙ: «Мы полностью заслужили выход в РФПЛ»

Украинский форвард «Тосно» – о выходе команды в РФПЛ

  • 06.05.2017 21:32
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ФК Тосно
© ФК Тосно

Нападающий «Тосно» Артем Милевский прокомментировал выход команды в РФПЛ.

«Мы сидели с ребятами после игры и долго обсуждали, что могли и до этого матча выйти в Премьер-лигу, но я безумно рад, что мы сделали это большое дело. Психологический момент довлел, но я рад, что все так закончилось и сложилось как нельзя лучше для команды.

Останусь ли в «Тосно»? Посмотрим, как все сложится. Я думаю, скоро все узнают ответ на этот вопрос. Тут отличная команда, и мне все очень нравится. Когда ко мне хорошее отношение, я отношусь хорошо вдвойне. Очень люблю свой коллектив и весь персонал. Мы все были объединены одной мечтой и одной целью. Мы полностью заслужили выход в РФПЛ», – сказал Милевский.

Источник — Чемпионат

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