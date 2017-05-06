Юрий КОВАЛЬ: «Продолжаем борьбу за самое высокое место»

Тренер «Зари» Юрий Коваль:

- Прежде всего, хочу поздравить соперника с чемпионством. Они заслужили его своей игрой. Но мы бы хотели, чтобы чемпионство перенесли на пару туров, но, к сожалению, у нас возникли непредвиденные проблемы. Помимо того, что матч пропускали арендованные игроки, был вопрос по Артему Сухоцкому. На предматчевой разминке получил травму капитан команды Игорь Чайковский. Пришлось на ходу перестраиваться. Сильно на нас повлиял второй гол. Была растерянность. Грамотно и вовремя внес коррективы главный тренер. Он перестроился на игру в два центральных защитника, усилив атакующий потенциал. Думаю, что последние 10 минут «Шахтер» был уже на банкете, а мы еще играли. Заставили их понервничать. Была футбольная атмосфера. Думаю, подтвердилось то, что при таком формате чемпионата, он несет интригу до последних туров.

Хочу также поздравить всех с наступающим Днем Победы, и еще раз «Шахтер» с чемпионством. Мы же продолжаем борьбу за самое высокое место.

- Какое ваше личное мнение относительно арендованных игроков?

- Подобный вопрос мне задавали после игры с «Олимпиком». Есть один ключевой момент. Когда чемпионат состоит из двух кругов – это понятно. Всего две игры. Сейчас же, попав в финальную шестерку, добавляется еще два матча. Те футболист, которые не сыграли с «Шахтером», выпадают на три недели. Но здесь пострадают и те команды, которые дают игроков в аренду. Если, условно говоря – Соболь, Петряк, Гречишкин, не сыграли определенное количество игр, то падает игровая форма. А Соболь и Петряк – футболисты сборной. Нужно находить компромисс. Пример Танковского. Когда он был у нас, он постепенно подходил к основному составу. Сегодня же, даже просвета нет на то, что он попадет в первую команду дончан. Брать нам его снова, а в итоге он не будет играть ключевые матчи с «Шахтером», когда всего 10 туров – нет смысла. «Динамо» нашло компромисс. Цурикову, насколько можно верить Интернету, играть разрешили.

«Шахтер» воспитывает игроков, покупает их и если, например, они нанесут «горнякам» урон в плане потери очков, то это будет неправильно. Их можно понять. Но у нас есть Кулач и Безбородько, которые даже за Ю-21 не имеет права играть. Что-то здесь неправильно.

Сегодня у нас в стране не настолько много качественных футболистов. Финансовая ситуация сейчас позволят покупать и готовить игроков только двум командам – «Динамо» и «Шахтеру». Если эти ребята, не будут принимать участия в ключевым матчах, где они, как футболисты – растут, то будет виден только регресс.

Думаю, что наши руководители уже сейчас задумались над тем, что в случае попадания в первую шестерку, стоит ли заявлять тех ребят, которых мы не может использовать. Сегодня в запасе у нас сидели дети.

- До конца чемпионата 4 тура. Соперники снизу наступают на пятке. Причем все трое. Каковы шансы «Зари» сохранить бронзовые медали?

- Чем хорош этот календарь, так это тем, что мы играем со всеми конкурентами. Надеюсь, что «Шахтер» сохранит победную серию и не закончит чемпионат этой встречей. Хотелось бы, чтобы спортивный принцип взял верх. Если этого не будет, то интрига будет неправильной. Тогда четыре команды должны играть за места с 3-го по 6-е, а «Шахтер» с «Динамо» шесть матчей плей-офф, как в НХЛ - до полного победителя.