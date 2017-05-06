Донецкий «Шахтер» обыграл «Зарю» со счетом 3:2 и стал десятикратным чемпионом Украины. Матч прошел на харьковском стадионе «Металлист», который несколько месяцев назад стал домашней ареной для «горняков».

Многие болельщики верили, что «Шахтеру» удастся одолеть луганчан и оформить чемпионство именно в этом матче, за целых четыре тура до окончания первенства. В итоге, посмотреть игру вживую собрались более 12 тысяч любителей футбола. Конечно, зрителей могло бы быть и больше, но на праздники многие уехали из города, что и отразилось на итоговой посещаемости матча.

Очень выделялся немногочисленный, но сплоченный фан-сектор донецкого клуба. Развернув баннер «Слава воїнам АТО» и вывесив флаги Украины, фанаты «горняков» не замолкали практически ни на минуту, своими зарядами поддерживая команду. А после того, как счет стал 3:0 в пользу «Шахтера», фаны устроили пирошоу, заранее начав праздновать десятое чемпионство своего клуба. Правда, «Заря» не сдалась и отквитала два мяча, сердце у многих успело екнуть, но «горнякам» все-таки удалось удержать победный счет.

Остальные болельщики не слишком-то баловали команды звуковой поддержкой. Если малочисленный фан-сектор «Зари» еще старался, то остальной стадион практически безмолвствовал, оживляясь только во время опасных моментов или особенно грубых фолов. Особенно выделялся один рьяный специалист на Западной трибуне, который весь матч громогласно «разговаривал» исключительно с главным арбитром встречи Юрием Можаровским, раз за разом требуя у него карточек для игроков «Зари». А многие просто пришли посмотреть футбол, и матч получился по-настоящему зрелищным. Да и представительниц прекрасного пола на трибунах было преизрядно.

Не обошлось и без ложки дегтя. На последних минутах поединка один из ассистентов Паулу Фонсеки побежал к мальчикам, подававшим мячи, и принялся им что-то оживленно рассказывать, проще говоря – «пихать». Судя по всему, ему не понравилось, что болбои… слишком быстро подавали мячи игрокам «Зари», которые в концовке встречи прижали «горняков» к воротам и вполне могли вырвать ничью. Пикантность момента в том, что пацанам на вид было лет по десять, и ситуация, когда взрослый дядька делает рывок на 30 метров, чтобы им «напихать» за качественно выполненную работу, выглядит, мягко говоря, неправильной.

Впрочем, у «Шахтера» есть очень много маленьких поклонников, которые не только пришли на матч, но и ждали команду недалеко от клубного автобуса уже после финального свистка, выкрикивая фамилии своих любимцев. И многие игроки «горняков» подходили к ним, чтобы дать автограф, да и просто уделить внимание своим маленьким фанатам.

После матча «Шахтер» сделал круг почета вокруг стадиона, хотя многие зрители поспешили на выход сразу после финального свистка, а некоторые даже и до него. Донецкая команда радовалась очень искренне, не зря на протяжении сезона многие игроки «горняков» говорили, что чемпионат не бывает легким, несмотря на значительный отрыв от конкурентов. Награждение «Шахтера» золотыми медалями, вероятно, состоится после матча с «Динамо» 26-го мая, который станет последним домашним поединком в сезоне для донецкого клуба.

«У нас нет дома, мы каждую игру играем на выезде. Фонсека продолжает путь, которым команда шла раньше. Выиграть этот чемпионат было очень сложно. Будем праздновать чемпионство день-два, а дальше будет продолжение чемпионата», – сказал после матча ассистент главного тренера «Шахтера» Игор Дуляй.

«Спасибо Львову за то, что мы там играли. Но пришло время переехать в Харьков. Спасибо харьковчанам, болельщики не опускали руки и в нас верили. Это чемпионство – подарок президенту клуба. Уровень чемпионата уже 2-3 года один и тот же. Мы заслужили это чемпионство. С начала сезона все было в наших руках. Постараемся выиграть все до конца», – отметил очень довольный капитан «Шахтера» Дарио Срна.

«Шахтер» – чемпион, и чемпион, безусловно, заслуженный. Но впереди у «горняков» еще финал Кубка Украины против киевского «Динамо» и целых четыре матча чемпионата, так что расслабляться команде Паулу Фонсеки пока что рано. Как правильно сказал Дуляй, день-два празднования – и снова за работу, ведь удержаться на вершине куда сложнее, чем на нее взобраться.

Фото из Instagram