Паулу ФОНСЕКА: «Сегодня хочется делать все, но не комментировать игру»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека:

– Здравствуйте. Сегодня мне хочется делать все, но не комментировать игру. Мы достигли самого главного – победили. «Шахтер» в десятый раз стал чемпионом. Это был очень сложный сезон для команды, уже не первый. Хочу посвятить эту большую победу своим футболистам, тренерскому штабу и абсолютно всем сотрудникам клуба. Хочется больше говорить именно о чемпионстве. Это не просто какая-то очередная победа – она действительно единственная в своем роде. Я должен напомнить, каким было начало этого сезона, и поблагодарить людей, поверивших в наш тренерский штаб. Особенно президента и генерального директора. Менять главного тренера после 12 лет его пребывания в клубе – это непросто. Я посвящаю эту победу людям, которые поверили в меня. Также не могу забыть о наших болельщиках – не только тех, что приходят на стадионы и поддерживают нас. Я говорю обо всех, кто находится по всей стране и, конечно же, в Донецке. Уверен, наши болельщики хотели бы сейчас отмечать рядом с «Шахтером» десятое для клуба чемпионство. Мы хотим сказать им, что всегда были с ними, думали о них и чувствовали их поддержку. Эта победа посвящается и им.

– Поздравляем вас с десятым чемпионством. В апреле Ярослав Ракицкий обзавелся агентом, которого ранее у него не было. Значит ли это, что летом он, несмотря на новый контракт, может покинуть «Шахтер»?

– Мне хочется говорить обо всем, кроме этих вопросов. Я знаю, что Ярослав подписал новый контракт на пять лет, и больше об этом нечего сказать.

– Следят ли за вашими успехами в Португалии?

– Думаю, да. В португальских газетах и журналах выходят публикации. Даже сегодня утром я смотрел пару-тройку изданий, где была новость о том, что вечером «Шахтер» может стать чемпионом. Полагаю, в Португалии обрадуются этой победе.

– Помимо кубкового финала впереди еще четыре матча чемпионата, не имеющих турнирного значения. Как вы собираетесь настраивать футболистов?

– Вы верно подметили, впереди еще финал Кубка. Мы будем готовиться ко всем поединкам как можно лучше. Я уже говорил: кто выступает в «Шахтере», должен выходить с мыслью только о победе. Есть также ребята, которые не так часто выходили в стартовом составе, но очень много работали. Я хочу предоставить им возможность играть.

– Насколько вам комфортно в Украине? В чем отличие португальских болельщиков от местных?

– Как иностранец, приехавший в Украину, могу сказать, что счастлив здесь. Сужу по тому, как меня принимали и как уважают. Должен поблагодарить абсолютно всех украинцев. Говорю искренне: я чувствую себя почти как дома. Даже не думал, что в этом плане может быть лучше. А между людьми есть разница, в большей степени она связана с историей каждой страны. Учитывая прием и то, как со мной общаются, я являюсь счастливчиком. Благодаря этому также люблю украинцев и эту страну, мне нравится здесь. Находясь в другой стране, люди слышат об Украине, что идет война и все не так хорошо, но реальность именно здесь отличается. Честно говоря, сейчас я очень поражен и хочу поблагодарить абсолютно всех.