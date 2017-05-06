Сергей ПАЛКИН: «Это «золото» долгожданное и абсолютно заслуженное»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поздравил болельщиков «Шахтера» с завоеванием десятого чемпионства.

«Поздравляю вас с 10-м, юбилейным, чемпионством нашей команды! Это золото долгожданное и абсолютно заслуженное. Пройдя длинный и непростой сезон, «Шахтер» доказал, что по праву является лучшим клубом Украины.

Отмечу, что три года команда находится в непростых условиях: живет и тренируется вдали от дома, много времени проводит в перелетах, не имеет возможности играть на родном стадионе. И от того чемпионский трофей становится еще значимее.

Хочу поблагодарить наших фанатов, которые болели за команду во Львове, в Запорожье, в Харькове, в Киеве и других городах. Отдельная признательность всем болельщикам «Шахтера» в Донецке и на Донбассе.

Где бы мы ни были, всегда чувствуем вашу поддержку и любовь. Ваша вера в команду и ваша энергия помогают нам не опускать руки и сражаться в каждом матче. Это золото – для вас!» – написал Палкин в Facebook.