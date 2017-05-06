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Сергей ПАЛКИН: «Это «золото» долгожданное и абсолютно заслуженное»

Генеральный директор «Шахтера» – о десятом чемпионстве донецкой команды

  • 06.05.2017 20:52
  • 831 просмотров
  • 7 комментария
Метки
Shakhtar.com. Сергей Палкин
© Shakhtar.com. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин поздравил болельщиков «Шахтера» с завоеванием десятого чемпионства.

«Поздравляю вас с 10-м, юбилейным, чемпионством нашей команды! Это золото долгожданное и абсолютно заслуженное. Пройдя длинный и непростой сезон, «Шахтер» доказал, что по праву является лучшим клубом Украины.

Отмечу, что три года команда находится в непростых условиях: живет и тренируется вдали от дома, много времени проводит в перелетах, не имеет возможности играть на родном стадионе. И от того чемпионский трофей становится еще значимее.

Хочу поблагодарить наших фанатов, которые болели за команду во Львове, в Запорожье, в Харькове, в Киеве и других городах. Отдельная признательность всем болельщикам «Шахтера» в Донецке и на Донбассе.

Где бы мы ни были, всегда чувствуем вашу поддержку и любовь. Ваша вера в команду и ваша энергия помогают нам не опускать руки и сражаться в каждом матче. Это золото – для вас!» – написал Палкин в Facebook.

Источник — Facebook.com

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Комментарии
    Elblanko
      Elblanko, 06.05.2017 21:01
    +4
    а як же пісні про несправжній чемпіонат????
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    checna-ebet-russia-7
      checna-ebet-russia-7, 06.05.2017 21:25
    +2
    О чудо и чемп наверное был мегасильный Донбассизм неизлечим
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    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 06.05.2017 21:32
    -3
    и вдруг чемпионат стал настоящим!
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    Dynamo_s_Dnepra
      Dynamo_s_Dnepra, 06.05.2017 21:45
    +2
    Все, для донецких чемпионат уже настоящий, и чемпион тоже. Два предыдущих чемпионата ныли.... Двуликие ссыкухи.
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    viksilverland
    online
      viksilverland, 06.05.2017 21:51
    -2
    Мнения не изменились у Шахтера, чемп по прежнему ненастоящий, но изменилось другое - Динамо стало слабее, поэтому не смотря на все проблемы и ненастоящий чемп, Шахтер и является победителем.
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    Андрей Штогрин
    online
      Андрей Штогрин, 06.05.2017 21:53
    +1
    Была еще одна тема, что не Динамо побеждало в чемпионате, а шахтер проигрывал, короче работают ребята пропагандонскими методами, пока в стране есть такие гады как ахметов и его шайка, будет продолжатся война.
    Чему они радуются? позолоченным медалькам? когда каждый день на их земле гибнут люди, когда их город захвачен руско-терористическими бандами, когда на их родном стадионе ростут сорняки!
    Пейте шампанское! не подавитесь
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    viksilverland
    online
      viksilverland, 06.05.2017 21:56
    0
    Поэтому здесь уже вопросы к Динамо, что как же надо было пуститься чтобы не смотря на все проблемы Шахты, проиграть чемпионство на 14 очков, и проиграть все личные встречи с Шахтой на протяжении всего кризиса Шахты
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