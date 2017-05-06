Андрей ШЕВЧЕНКО: «Поздравляю Шахтер с заслуженным чемпионством»

Спустя пять минут после окончания поединка Шахтер — Заря наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу горняков в чемпионате страны.
«Я поздравляю Шахтер с заслуженным чемпионским титулом, — сказал Андрей Николаевич. — На протяжении всего сезона донецкая команда была стабильнее своих конкурентов, и ее первое место не вызвало никаких вопросов. Теперь хочу пожелать нашим сборникам не сбавлять обороты в оставшихся матчах чемпионата, и, конечно же, с нетерпением жду интриги в финале Кубка Украины. Непременно приеду на этот матч».
Евгений ГРЕСЬ
Источник — zbirna.com
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