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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Поздравляю Шахтер с заслуженным чемпионством»

Наставник национальной команды - о победе «горняков» в чемпионате Украины

  • 06.05.2017 20:32
  • 1192 просмотров
  • 1 комментария
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ФФУ. Паулу Фонсека и Андрей Шевченко
© ФФУ. Паулу Фонсека и Андрей Шевченко

Спустя пять минут после окончания поединка Шахтер — Заря наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу горняков в чемпионате страны.

«Я поздравляю Шахтер с заслуженным чемпионским титулом, — сказал Андрей Николаевич. — На протяжении всего сезона донецкая команда была стабильнее своих конкурентов, и ее первое место не вызвало никаких вопросов. Теперь хочу пожелать нашим сборникам не сбавлять обороты в оставшихся матчах чемпионата, и, конечно же, с нетерпением жду интриги в финале Кубка Украины. Непременно приеду на этот матч».

Евгений ГРЕСЬ 

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    A-68
      A-68, 06.05.2017 21:26
    +1
    Шевченко А.- бажає перемоги Динамо (К) в фіналі кубку УКРАЇНИ. !!!!
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