Лестер разгромил Уотфорд, Халл уступил Сандерленду

Чемпионат Англии. 36-й тур
«Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас» – 5:0
Голы: 1:0 – 2 Сильва, 2:0 – 49 Компани, 3:0 – 59 де Брюйне, 4:0 – 82 Стерлинг, 5:0 – 90 Отаменди.
«Манчестер Сити» – Кабальер о, Компани, Отаменди, Клиши, Стерлинг, Сильва (Сабалета, 68), Фернандиньо, де Брюйне, Туре, Сане (Навас, 84), Габриэл Жезус (Ихеаначо, 84).
«Кристал Пэлас» – Хеннес си, ван Анхолт, Келли (Дилэйни, 76), Уорд, Миливоевич (Фламини, 67), Заа, Макартур, Таунсенд (Ли Чун Юн, 57), Панчон, Шлупп, Бентеке.
Предупреждения: Келли (4), Компани (33), Миливоевич (52), Дилэйни (90).
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«Лестер» – «Уотфорд» – 3:0
Голы: 1:0 – 38 Ндиди, 2:0 – 58 Марез, 3:0 – 90 Олбрайтон.
«Лестер» – Шмейхель, Беналуан, Фукс, Симпсон, Хут, Дринкуотер (Кинг, 67), Ндиди, Олбрайтон, Марез (Грэй, 78), Окадзаки (Слимани, 63), Варди.
«Уотфорд» – Гомес, Мариаппа, Кабаселе (Суньига, 72), Янмат, Предль, Клеверли, Амрабат, Капу (Дини, 67), Дукуре, Окака Чука, Ньянг (Перейра, 83).
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«Борнмут» – «Сток Сити» – 2:2
Голы: 0:1 – 33, автогол Муссе, 1:1 – 62 Станислас, 1:2 – 73 Диуф, 2:2 – 81, автогол Шоукросс.
«Борнмут» – Боруц, Фрэнсис, Дэниэлс, Смит, Кук, Кук, Артер, Пью (Айб, 79), Станислас (Градель, 72), Кинг, Муссе (Фрэйзер, 58).
«Сток Сити» – Батленд, Мартинс Инди, Шоукросс, Муньеса, Кэмерон, Аллен, Уэлан, Арнаутович (Питерс, 90), Шакири, Джонсон, Диуф (Уолтерс, 77).
Предупреждения: Артер (26), Градель (89).
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«Халл» – «Сандерленд» – 0:2
Голы: 0:1 – 69 Джонс, 0:2 – 90 Дефо.
«Халл» – Якупович, Магуайр, Раноккия, Робертсон, Маркович (Хаддлстоун, 65), Аль-Мухаммади (Эвандро, 86), Клукас, Ндиайе (Мбокани, 77), Гросицки, Эрнандес, Ньяссе.
«Сандерленд» – Пикфорд, Коне, Денайер, Манкильо, О′Ши, Ханимен (Ларссон, 79), Ндонг, Джонс, Аничебе, Борини, Дефо.
Предупреждения: Клукас (27), Гросицки (33), Аль-Мухаммади (83), Аничебе (89).
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«Бернли»» – «Вест Бромвич» – 2:2
Голы: 1:0 – 56 Воукс, 1:1 – 66 Рондон, 1:2 – 78 Доусон, 2:2 – 86 Воукс.
«Бернли» – Хитон, Лонг, Уорд, Лоутон, Тарковски, Бойд (Брэйди, 83), Вествуд, Хендрик, Арфилд (Гудмундссон, 83), Воукс, Барнс (Грэй, 79).
«Вест Бромвич» – Фостер, Маколи, Уилсон (Якоб, 88), Доусон, Эванс (Ньом, 51), Флетчер, Ливермор, Макклейн, Филд (Моррисон, 54), Брант, Рондон.
Предупреждения: Барнс (58), Уилсон (76), Маколи (85), Ньом (90).
Источник — Sport.ua
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