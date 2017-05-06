Дармштадт проиграл Баварии и вылетел из Бундеслиги

О киевлян это бесит!))))

Полнейший бред да и только. Если всего у нас два профессиональных клуба так может они и будут игр...

Кому интересно - это чмо в Киеве на Русановке живет

ШД на данный момент сильнейший в Украине, спорить глупо, но то, как подобные ...опо-лизуны об это...