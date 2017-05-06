Дармштадт проиграл Баварии и вылетел из Бундеслиги

Чемпионат Германии. 32-й тур
«Ингольштадт» – «Байер» – 1:1
Голы: 1:0 – 73 Киттель, 1:1 – 78 Хавертц.
«Ингольштадт» – Хансен, Брежери, Тиссеран, Зуттнер (Ляйпертц, 90), Матип, Гросс, Кристиансен (Лекс, 84), Лекки (Киттель, 46), Коэн, Хадерджонай, Лескано.
«Байер» – Лено, Драгович, Едвай, Венделл, Хенрихс, Хавертц, Баумгартлингер, Арангис (Кампль, 77), Мехмеди (Бэйли, 74), Кисслинг, Фолланд.
Предупреждения: Лекки (23), Арангис (35), Фолланд (60), Хенрихс (68).
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«Боруссия М» – «Аугсбург» – 1:1
Голы: 0:1 – 57 Финнбогасон, 1:1 – 90 Хан.
«Боруссия М» – Зоммер, Вестергор, Кристенсен, Эльведи (Штробль, 78), Шульц, Бенеш (Крамер, 67), Дауд, Хофманн, Херрманн (Траоре, 58), Хан, Штиндль.
«Аугсбург» – Хитц, Хинтереггер, Гауэлеу, Стафилидис, Макс (Каюби, 85), Кор, Байер, Халил Алтынтоп (Чжи Дон Вон, 60), Шмид, Верхаг, Финнбогасон (Бобадилья, 90).
Предупреждения: Финнбогасон (23), Штиндль (78), Кор (87), Хан (90).
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«Боруссия Д» – «Хоффенхайм» – 2:1
Голы: 1:0 – 4 Ройс, 2:0 – 82 Обамеянг, 2:1 – 86, пенальти Крамарич.
«Боруссия Д» – Бюрки, Пишчек, Папастатопулос, Гинтер, Геррейру (Бендер, 90), Вайгль, Кастро, Ройс (Роде, 80), Шмельцер, Обамеянг, Дембеле (Кагава, 80).
«Хоффенхайм» – Бауманн, Зюле, Хюбнер (Салаи, 70), Кадержабек (Толян, 58), Цубер, Руди, Фогт, Демирбай, Крамарич, Ут (Амири, 65), Вагнер.
Предупреждения: Ройс (11), Ут (15), Кастро (45), Папастатопулос (53), Дембеле (57), Демирбай (59).
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«Бавария» – «Дармштадт» – 1:0
Гол: 1:0 – 18 Бернат.
«Бавария» – Штарке, Алаба, Боатенг, Рафинья, Бернат, Киммих (Хаби Алонсо, 67), Дуглас Коста, Саншеш, Рибери, Левандовски, Мюллер.
«Дармштадт» – Эссер, Сулу, Сиригу, Холланд, Банггор, Хеллер, Камавуака (Розенталь, 80), Алтынтоп, Вранчич (Сэм, 66), Гондорф, Платте (Шипплок, 59).
Предупреждения: Сиригу (61), Рафинья (86).
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«Айнтрахт Ф» – «Вольфсбург» – 0:2
Голы: 0:1 – 48 Дидави, 0:2 – 63 Гомес.
«Айнтрахт Ф» – Градецки, Хектор, Очипка, Таватха, Варела, Гачинович, Штендера (Тарашай, 52), Фабиан, Чендлер, Ребич (Блум, 67), Хргота (Сеферович, 67).
«Вольфсбург» – Кастельс, Волльшайд, Кнохе, Юнг (Блашчиковски, 84), Герхардт, Базур, Гилавоги, Арнольд, Дидави (Малли, 80), Нтеп (Виейринья, 73), Гомес.
Предупреждения: Гачинович (27), Герхардт (59), Кастельс (73).
Источник — Sport.ua
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