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МОРОЗОВ: «Шахтер – единственный профессиональный клуб в Украине»

Специалист считает, что донецкий клуб должен всегда выигрывать чемпионат и Кубок страны

  • 06.05.2017 19:04
  • 1902 просмотров
  • 28 комментария
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footballua.tv. Сергей Морозов
© footballua.tv. Сергей Морозов

Футбольный эксперт Сергей Морозов заявил, что считает донецкий «Шахтер» единственным профессиональным клубом в Украине.

«Клуб, у которого отрыв от сегодняшнего соперника («Зари» – прим.) почти 30 очков и 14 очков от «Динамо», – это, на мой взгляд, единственный профессиональный клуб в нашей стране. И этот клуб должен показывать все время свой результат.

Свой результат – это выигрыш Кубка, выигрыш чемпионата, еврокубки», – сказал Морозов.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Alexandr Yago
    online
      Alexandr Yago, 06.05.2017 20:14
    +5
    Заангажированный и убогий человек. Таким сочувствовать надо. Не более того.
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    romario9090
      romario9090, 06.05.2017 20:14
    +3
    В номінації "Лизун Року " перемагає : Морозов !!))) хоча і Леоненко заслужив ))
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    igor19632010
      igor19632010, 06.05.2017 20:18
    +2
    шлюхтер+морозов- чемпіон
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    Владислав Похилый
    online
      Владислав Похилый, 06.05.2017 20:19
    +1
    То, что Шахтер в этом сезоне сильнее - без спорно. Но зачем говорить подобную ахинею? Что за люди, сколько смотрю наш футбол, постоянно одно и тоже. Начиная еще с футбольного уикенда. Не могут они ни проигрывать, ни выигрывать достойно. Обязательно надо съязвить, нагадить.
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    vadya-metal (Greece)
    online
      vadya-metal (Greece), 06.05.2017 20:20
    0
    ШД на данный момент сильнейший в Украине, спорить глупо, но то, как подобные ...опо-лизуны об этом тарахтят - мерзко.
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    ZpoRt
    online
      ZpoRt, 06.05.2017 20:22
    -1
    Кому интересно - это чмо в Киеве на Русановке живет
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    Alexey Peshkov
    online
    Alexey Peshkov, 06.05.2017 20:22
    -1
    Полнейший бред да и только. Если всего у нас два профессиональных клуба так может они и будут играть между собой на протяжении всего чемпионата? Итак уже сделали с чемпионата посмешище, а теперь говорим о каком-то там профессионализме, которого и близко нет.
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    Zheka Kapustin
    online
      Zheka Kapustin, 06.05.2017 20:29
    0
    О киевлян это бесит!))))
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