МОРОЗОВ: «Шахтер – единственный профессиональный клуб в Украине»

Футбольный эксперт Сергей Морозов заявил, что считает донецкий «Шахтер» единственным профессиональным клубом в Украине.
«Клуб, у которого отрыв от сегодняшнего соперника («Зари» – прим.) почти 30 очков и 14 очков от «Динамо», – это, на мой взгляд, единственный профессиональный клуб в нашей стране. И этот клуб должен показывать все время свой результат.
Свой результат – это выигрыш Кубка, выигрыш чемпионата, еврокубки», – сказал Морозов.
Источник — ТК Футбол
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