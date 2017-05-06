Александр БАБИЧ: «Сегодня не увидел и не узнал на поле свою команду»

Александр БАБИЧ (главный тренер «Черноморца»):

— Особо комментировать нечего. Сегодня на поле была одна команда — «Олимпик», которая добилась результата и заслуженно победила. Говорят, что выигрывает команда, проигрывает тренер. Согласен, сегодня я проиграл эту дуэль. Я сегодня не увидел и не узнал на поле свою команду. До этого «Черноморец» добивался результата за счет организации игры, быстрого перехода из обороны в контратаку, за счет правильной работы с мячом вперед. В сегодняшнем матче все было с точностью до наоборот. Поэтому могу только поздравить «Олимпик» с заслуженной победой.

— Почему в первом тайме было так мало острых моментов? Доминировал в основном «Олимпик». А во втором тайме игра уже изменилась.

— Я не могу сказать, что и во втором тайме мы создавали опасные моменты. У нас и в первом их особо не было. Очень долго мы работали с мячом, бегали поперек поля, был большой брак в передачах. Я и раньше отмечал, что на таком уровне мы еще не готовы бороться. Сказалось и психологическое давление, которое создало отрицательный эффект на команду.

Во втором тайме мы сделали ряд замен. В предыдущих матчах они усиливали игру. А сегодня замены ослабили игру, которая и до этого была слабой.

— Игра была за 6 очков. Фактически ребята понимали, что в этой ситуации им надо было зубами, локтями цепляться, рыть землю. Не удалось психологически достучаться?

— Да, психология повлияла на работу с мячом. Не могу сказать, что мы сильно уступали. Ту команду, которую я вижу, и как она может играть — я сегодня не узнал. Я не увидел защитников, которые славятся организованной игрой, игрой на втором этаже. Практически все верховые мячи мы проиграли сегодня. Для меня это нонсенс, но, наверное, 80 процентов верховых мячей мы проиграли. Проиграли подборы. В желании мы, наверное, не уступили — в стыках, в борьбе за нейтральный мяч.

Если бы мне до матча сказали, что «Черноморец» именно так проведет игру, то я бы, наверное, с иронией отнесся к этому. Но теперь понимаю, что если мы и достигли какого-то уровня, и некоторые игроки решили, что можно играть «в футбольчик», то теперь надо снова собраться, вернуться на свой уровень, думать, как из этой ситуации выходить. Однозначно настроение очень плохое. Будем верить, что мы соберемся, и в ближайшие матчи уже будет другой «Черноморец».

— Удаление Хочолавы как прокомментируете?

— Не имеет права футболист — Хочолава это или кто другой, капитан команды — понимая, что у него есть желтая карточка, так агрессивно высказываться в адрес арбитра. Мы эти моменты обсуждали и оговаривали на прошлой неделе. Поэтому эти его действия для меня непонятны.

Арбитры отработали на уровне, к ним претензий ни каких нет. Больше претензий к своим ребятам, к своей команде.

— Задача остается прежней — попасть в Лигу Европы?

— У нас такая задача никогда не озвучивалась. Мы ставили задачу попасть в шестерку. Затем мы провели достаточно неплохой отрезок игр, и вроде сделали небольшое чудо. Но сейчас, как видите, одна игра перевернула все наоборот. Теперь мы уже догоняющие, и мы будем до конца биться за свою мечту. Но только не с таким отношением, какое мы увидели сегодня.

— Предстоит серьезный разбор и разговор?

— Разумеется. Я уверен, что ребята после этого разговора будут уже другими.

— Стадион в Одессе уже готов принимать домашние матчи?

— Да, следующую игру с «Шахтером» мы проводим в Одессе.