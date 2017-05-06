Шахтер становится чемпионом Украины!

Без всяких неожиданностей начался матч в Харькове: фаворит сезона прижал обескровленных луганчан к их воротам, приступив к расшатыванию обороны оппонентов. Первый момент стал следствием стандарта: подача Срны с правого фланга, вынос мяча, продолжение атаки на левом крае, навес Бернарда и удар головой Ордеца – мяч разминулся с целью. А спустя всего несколько минут Ордец оказался в центре эпизода при розыгрыше штрафного уже у своих ворот: опережая Бонавентуре, защитник едва не переправил мяч в сетку собственных ворот – впрочем, гол не был бы засчитан из-за явного положения «вне игры» нигерийца.

Только при максимальной самоотверженности и настырности луганчане могли рассчитывать на успех с «без пяти минут» (а точнее, двух часов) чемпионом, и таким вожаком в атаке у «Зари» в очередной раз выступил Бонавентуре, без страха бравший игру на себя. В одном из эпизодов форвард обыграл Ракицкого и очень здорово пробил – чуть не точно. Ещё один шанс был у него после длинной передачи в свободную зону, когда поскользнулся другой центральный защитник горняков Ордец: Бонавентуре убежал к воротам по левому флангу, но пробил мимо дальнего угла – очень опасно.

Впрочем, моменты у ворот Пятова и даже появление луганчан у владений голкипера номинальных хозяев скорее были редкостью. «Шахтёр» контролировал ход событий, хотя изобретательностью комбинации подопечных Паулу Фонсеки не выделялись, так что с монотонными навалами на свои ворота «Заря» справлялась. Острых прострелов и навесов хватало, мяч частенько метался вблизи вратарской гостей, но редуты луганчан выстояли. Одна из атак могла завершиться пенальти, но в контакте мяча с рукой Форстера арбитр Юрий Можаровский нарушения правил не зафиксировал.

В общем, оборона «Зари» выглядела в целом достойно, но беда пришла из-за такого себе несчастного случая. После заброса Срны головой пытался прервать полёт мяча Форстер, но вместо этого продлил передачу аккурат на Факундо Феррейру, который в прыжке дотянулся до мяча и в касание переправил его в ворота – 1:0. На последней минуте тайма ещё одна длинная, и на этот раз ювелирная по точности передача Срны на ход теперь уже Бернарду едва не привела ко второму голу: форвард донецкого клуба на силу пробил в ближний угол – Шевченко отбил мяч.

С началом второго тайма продолжилось поступательное движение «Шахтёра» к очередному комплекту золотых медалей. При всех потугах явно не хватало «Зари» мощи, чтобы тягаться с оппонентом, и очень быстро горняки забили ещё два гола. После заброса в штрафную от Тайсона не лучшим образом головой выбил мяч дебютант чемпионата Шершень, прямо на Бернарда: Шевченко среагировал на удар в упор, но на добивании вколотил мяч в сетку Исмаили – 2:0. Ну и крупным результат стал, когда очередную затяжную атаку донетчан завершили активно подключившиеся к ней центральные защитники: Ракицкий прострелил слева точно на Ордеца, с близкого расстояния поразившего «рамку» – 3:0.

По сути, к исходу часа противостояния всё стало понятно, однако засушивать игру никто не собирался. «Заря» всё также пыталась хоть как-то обострять ситуацию, а «Шахтёр» не оставлял надежд забить ещё. Из зрелищных эпизодов отметим атаку, которую разогнал Марлос, и которую двумя эффектными кошачьими бросками оборвал Шевченко. Ещё раз голкипер «Зари» выдал классный сэйв, когда у «Шахтёра» прошла контратака с выходом «два в два», и Шевченко среагировал на удар в упор Степаненко.

У коллектива Юрия Вернидуба хороший шанс после супер-комбинации упустил Сухоцкий: серия коротких передач, игра пяткой Харатина, заброс Бабенко и удар ворвавшегося в свободную зону Сухоцкого – над перекладиной. Ну и старания луганчан таки не прошли бесследно: подача углового, неуверенная игра кулаками Пятова и добивание в упор Харатина – 3:1. Максимализм «Зари» уже не раз получал своё подтверждение в делах, вот и в этот раз гости даже не подумали останавливаться на достигнутом. Быстрый розыгрыш мяча на левом фланге, передача от Паулиньо на Бонавентуре, который словно на велосипеде убежал от оппонентов и из района 11-метровой отметки пробил мимо Пятова – 3:2.

Интрига вернулась в игру, но до финального свистка оставались мгновения. На 90-й минуте Марлос с линии штрафной эффектно закручивал мяч в дальнюю «девятку», угодив в перекладину, и этот эпизод был последним примечательным в матче. Скамейка «Шахтёра», а также почитатели клуба на трибунах и у экранов уже готовились праздновать очередное чемпионство, и собственно в ожидании массового ликования и прошли заключительные секунды поединка в Харькове. «Шахтёр» - чемпион!

Артем ЦЫГАНЕНКО



«Шахтер» (Донецк) - «Заря» (Луганск) - 3:2 (1:0)

Факундо Феррейра, 38, Исмаили, 52, Иван Ордец, 55 - Игорь Харатин, 80, Бонавентуре Деннис, 88

«Шахтер»: Андрей Пятов, Иван Ордец, Исмаили, Максим Малышев, Ярослав Ракицкий, Тайсон (Алан Патрик, '74), Бернард, Дарио Срна, Тарас Степаненко, Ромеро Марлос (Александр Зубков, '92), Факундо Феррейра (Густаво Бланко-Лещук, '84)

«Заря»: Алексей Шевченко, Андрей Пилявский, Михаил Шершень (Артем Сухоцкий, '56), Евгений Опанасенко, Рафаэль Форстер, Владислав Калитвинцев, Игорь Харатин, Руслан Бабенко, Бонавентуре Деннис, Джаба Липартия, Паулиньо

Ромеро Марлос, 73. Дарио Срна, 86. - Евгений Опанасенко, 37. Игорь Харатин, 43. Руслан Бабенко, 86. Бонавентуре Деннис, 91. Андрей Пилявский, 94.



Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)



Удары (в створ): 11 (6) - 6 (2)

Угловые: 7 - 4

Оффсайды: 2 - 3.



Зрителей: 12.157.



ШАХТЕР - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА



Протокольные данные сверены с официальными.