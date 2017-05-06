Шахтер провел автограф-сессию с Дентиньо

Перед началом матча с «Зарей» в Fan Shop «горняков» на ОСК «Металлист» состоялась автограф-сессия с Дентиньо.
Желающих сделать селфи и взять автограф у бразильца оказалось настолько много, что очередь из фанов растянулась далеко за пределы клубного магазина.
– Для меня всегда в радость пообщаться с нашими болельщиками, – говорит Дентиньо. – Я даже не ожидал, что столько людей придет на встречу со мной. Сегодня «Шахтер» может досрочно завоевать титул. Команда сконцентрирована на поединке с «Зарей», все ребята хотят как можно раньше стать чемпионами. Я, к сожалению, не смогу помочь партнерам – буду болеть на трибуне. Надеюсь, соберется много зрителей и болельщики получат удовольствие от матча.
Источник — ФК Шахтер
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