Олимпик в Киеве уверенно, хоть и минимально, обыграл Черноморец

Донецкий «Олимпик» и одесский «Черноморец» играли сегодня в солнечном Киеве, увы, традиционно при полупустых трибунах столичного стадиона «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Рваный темп, а нарушений правил в середине поля было хоть отбавляй, на первых минутах настроил на серьезную борьбу, в которой нет места импровизации и риску. Комбинировать и показывать темповой футбол при дефиците времени на обдумывание следующего хода было непросто. О голевых моментах долгое время приходилось только мечтать.

На 10-й минуте хозяева получили право на весьма перспективный штрафной, однако «человек в маске» Богданов пробил и выше стенки, и выше ворот. Со временем «моряки» стали больше соперника работать с мячом, но вперед по-прежнему продвигались с большим трудом. Счет невероятным ударом левой ногой с рикошетом от перекладины на 16-й минуте открыл «олимпиец» Брикнер. Голкипер был обязан мяч отбивать, но этого не сделал.

Время безвозвратно уходило, одесситы активизироваться не спешили, дончане просто никуда не спешили. Честно говоря, такой футбол в исполнении претендующих на место в квалификации Лиги Европы команд, мягко говоря, не впечатлял. Хорошо, что этот штиль оказался кратковременным.

Дальше целиком по инициативе «олимпийцев» произошло обострение. Опасно бил Поступаленко, промахнулся. На прострел Мохи отозвался… Андриевский, который попал в перекладину своих родных ворот, как и сыгравший на добивании Сергийчук. В следующей атаке «Олимпика» запомнился дальний удар Сергийчука, одесский вратарь спас ситуацию. Соотношение ударов к исходу получаса игры было 11:1, комментарии тут излишни.

Заключительная четверть часа первого тайма нашего матча прошла уже с некоторым игровым перевесом «Черноморца», но без примечательных событий.

После перерыва соперники от основополагающих принципов построения игры отказываться не стали. «Олимпик» снова старался играть первым номером, за счет чего самым лучшим образом сдерживая «Черноморец». Одесситы после перестройки выправили крен в зоне опорного полузащитника, но для атаки это была не помощь.

На 53-й минуте после дальнего удара Андриевского в четвертый раз за матч мяч попал в перекладину одних и тех же северных ворот. При минимальном преимуществе конкурента такие моменты могли стать решающими. Именно во множественном числе, а эпизод был единичный. В середине второго тайма футболисты перестали быть джентльменами, так что судье пришлось применять власть. С созидательным футболом у игроков было совсем туго.

Оставалась надежда, что черноморцы прибавят в концовке, что позволит и представителю Донбасса контратаковать на пространстве. Играть осталось четверть часа, и ничего такого не произошло. На 80-й минуте Хочолава получил вторую желтую карточку за крик в адрес ассистента, затем долго с ним спорил, но был вынужден досрочно покинуть поле.

«Олимпик», который не мог выиграть семь последних туров национального чемпионата, в большинстве играл медленно и по большей части на чужой половине. На последних минутах хозяева могли забить дважды, но… В первом эпизоде Сергийчук не отдал хорошего паса на Моху, во втором голкипер справился с расстрельным ударом Матяжа.

Сергей СЕМЕНОВ



«Олимпик Д» - «Черноморец» - 1:0

Иван Брикнер, 16

«Олимпик Д»: Заури Махарадзе, Дмитрий Гришко, Дмитрий Немчанинов, Эмерсон, Андрей Богданов, Антон Поступаленко (Владислав Хомутов, '81), Иван Брикнер, Михаил Сергийчук (Иван Матяж, '88), Моха Рхарсалла, Сергей Шестаков, Сергей Гринь (Ярослав Олийнык, '65)

«Черноморец»: Даниил Каневцев, Александр Азацкий, Никита Татарков (Александр Каплиенко, '65), Давид Хочолава, Ризван Аблитаров, Александр Андриевский, Владимир Барилко (Максим Третьяков, '46), Олег Данченко, Алексей Хобленко, Дмитрий Коркишко, Кирилл Ковалец (Сильвио, '70)

Эмерсон, 5. Сергей Гринь, 48. Андрей Богданов, 55. Михаил Сергийчук, 62. Владислав Хомутов, 85. Ярослав Олийнык, 95. - Давид Хочолава, 9. Владимир Барилко, 20. Александр Азацкий, 73.

- Давид Хочолава, 79 (2 ЖК).



Удары (в створ): 20 (6) – 3 (0).

Угловые: 9 – 3.

Офсайды: 2 – 2.

Протокольные данные будут сверены с официальными.