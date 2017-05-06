Милан готов выложить за Калинича 35 миллионов евро

Форвард «Фиорентины» Никола Калинич попал в сферу интересов «Милана».

Клуб подыскивает нового центрфорварда, так как Карлос Бакка не подходит под игровую систему Винченцо Монтеллы.

Ранее «россо-нери» рассматривали кандидатуру Альваро Мораты, но стоимость трансфера испанца составляет порядка 70 миллионов евро, что является слишком большой суммой для итальянцев.

В связи с этим «Милан» переключился на 29-летнего хорватского форварда Николу Калинича, который мог покинуть «Фиорентину» в январе, но отказался от перехода в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

С контракте бывшего нападающего «Днепра» прописана сумма отступных в размере 50 млн евро, но вполне вероятно, что «фиалки» согласятся отпустить его за 35 миллионов.