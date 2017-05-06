Андрей ПАВЕЛКО: «Идея тренировочного лагеря воспринята с энтузиазмом»

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал о встрече с послом Аргентины.
- Идея организации тренировочного лагеря в Украине воспринята с большим энтузиазмом нашими аргентинскими коллегами. Сейчас идут переговоры между ФФУ и Ассоциацией футбола Аргентины касательно этого вопроса. В частности, его решение зависит от успехов сборной этой страны в квалификации ЧМ-2018.
Источник — ТК Футбол
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