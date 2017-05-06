На киевском стадионе Старт почтили память футболистов

В преддверии Дня памяти и примирения футбольная общественность Киева почтила память футболистов, ушедших из жизни в период Второй мировой войны.

При участии Федерации футбола города Киева, на стадионе «Старт», возле памятника футболистам, участвовавшим в 1942 году в турнире в оккупированном Киеве, собрались ветераны столичного футбола, руководители городской федерации, журналисты, любители футбола.

Стадион «Старт» является одним из самых знаковых мест футбола нашего города. Каждая пядь этого культового сооружения окутана легендами, здесь проходили матчи, навсегда вошедшие не только в историю Киева, но и всей нашей страны. Президент Федерации футбола города Киева Игорь Кочетов поздравил собравшихся с годовщиной окончания войны, присутствующие минутой молчания почтили память ушедших от нас ветеранов футбола, возложили цветы к памятнику. Футбольный клуб «Динамо» представляли знаменитые Владимир Мунтян, Андрей Биба и Александр Шпаков, коренные киевляне, на себе почувствовавшие последствий той страшной войны.

Встреча прошла в неформальной обстановке, не обошли стороной и события дня сегодняшнего, пожелав скорейшего окончания необъявленной войны на востоке Украины и возвращения в родные дома наших героев. Пожелали друг другу здоровья и благополучия, договорившись обязательно встретиться. На футболе, праздничном мероприятии, или просто, в узком кругу. А через год - обязательно на стадионе «Старт», у памятника нашим футболистам, ради нас и нашего будущего отдавших жизни в самой большой войне прошлого века.