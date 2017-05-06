Сергей МОРОЗОВ: «Игра против Зари очень важна для Шахтера»

Заслуженный тренер Украины и эксперт программы Футбол Live Сергей Морозов поделился мыслями относительно центрального матча тура «Шахтер» - «Заря».
- Эта игра очень важна для «Шахтера». В последнее время у «Зари» копилка очков пополняется очень тяжело. Предыдущий матч «Шахтер» выиграл с небольшим преимуществом и «Заря» понимает, что есть шансы. Все-таки, для них это ключевой матч в борьбе за бронзу.
«Шахтер» практически решил задачу стать чемпионом, поэтому он не может играть на 100 процентов. Он играет на 70-80 процентов своих возможностей. Несколько академично, меньше черновой работы, меньше отборов делает. Сложно сейчас поменять эту психологию, когда такой разрыв. Единственное, как бы это не создало негативную ситуацию в финале Кубка против «Динамо». Киевляне будут как раненый медведь и захотят хлопнуть дверью напоследок, выиграв трофей. Поэтому к этому матчу нужно будет готовиться тщательнее.
Источник — terrikon.com
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