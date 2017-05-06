Сергей МОРОЗОВ: «Игра против Зари очень важна для Шахтера»

"ватан" к тебе воппрос-отбирали когда уже и не надо былоуже и покуй отбор-все и так ясн...

А ты коту лично посты читаешь ,или он у тебя такой умный что сам читает ?

Шо ж ты куришь такое,, что тебя так плющит....У меня даже кот с твоих постов смеётся

Харьковский крот в сепарском дерби сегодня оформит чемпионский чирик

Будут ползать по полю кака лунаходы, а для зрителей забьют пару мячей 1:1 для смеху !

Можно быть лидером в команде дворников,но в команде слесарей уже быть не лучшим,как можно сравнив...

Вы меня не поняли . Если все так плохо ,если есть кто то сильнее игроков Шахтера - какие пробле...

Болею 20 лет, и от реала 0:5, и от мю 0:4, юве 1:4, и ничего чувствую себя прекрасно, радуюсь за ...