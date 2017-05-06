Футболисты Шахтера прогулялись по Харькову перед матчем с Зарей

До начала центрального поединка 28-го тура украинской Премьер-лиги остаются считаные часы. Уже сегодня «Шахтер» может оформить десятый чемпионский титул.
После завтрака «горняки» традиционно вышли за пределы гостиницы немного прогуляться по улицам Харькова. Настроение в команде отличное: футболисты улыбаются, шутят и с удовольствием раздают автографы болельщикам.
Матч «Шахтер» – «Заря» состоится на ОСК «Металлист». Начало в 17:00. Дончане сегодня сыграют в привычных оранжево-черных цветах, а гости наденут белую форму.
Источник — ФК Шахтер
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