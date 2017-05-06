Олимпик vs Черноморец: последние новости перед игрой

Сегодня в 10 часов утра в конференц-зале столичного стадиона «Динамо» им. Валерия Лобановского состоялось традиционное предматчевое совещание, посвященное поединку 28-го тура Лиги Пари-Матч между командами «Олимпик» (Донецк) и «Черноморец» (Одесса).

Совещание проводил директор матча ФФУ Василий Бабий (Житомир). Помогали ему: офицер безопасности ФФУ Виктор Парадников (Киев), наблюдатель арбитража Лучано Лучи (КА ФФУ) и четвертый арбитр матча Николай Кривоносов (Киев).

Напомним, что поединок доверено обслуживать бригаде арбитров в следующем составе: арбитр матча – Ярослав Козык (Мукачево), ассистенты на линиях: Максим Чертоляс (Херсон), Николай Левко (Черновцы).

В сегодняшнем матче «Олимпик» сыграет в сине-голубых футболках, синих шортах и белых гетрах, вратарь облачится полностью в черную форму. Игроки «Черноморца» выйдут на поле в белых футболках, белых шортах и синих гетрах, а голкипер будет играть в красном комплекте формы. Судьи выбрали себе желтый вариант формы.

Безопасность и порядок во время матча призваны обеспечить стюарды и сотрудники полиции. Будут дежурить машины скорой медицинской помощи и пожарно-спасательной службы. Команды и арбитры прибудут на стадион за 90 минут до начала матча. Прямую трансляцию поединка можно будет увидеть на телеканале «Футбол 2», начало в 13:55.