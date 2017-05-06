Лудогорец Пластуна стал чемпионом Болгарии

Думаю, что обе забьют. А вообще, матч обещает быть результативным

для таких как ты есть волшебная комбинация цифр. 0-2, 0-3, 0-3, 1-1. 3-4, 0-1. Тренируйтесь и бол...

Проблема сборной не в том ,что игроки Шахтера или нестабильны ,или сидят в Шахтере на лавке ! Пр...

Увы,но чемпионат оказался слишком простым для Шахтёра,основной фарм киевское Динамо не только не ...

Для полного счастья фанам ДК осталось придумать отмазку почему "фармы" типа Олимпика за...

Вы если смотрели игры в группе лч. Упрекнуть не в чем клуб. В каждой игре была борьба.Только не н...

для начала пусть Аякс еще попадет в ЛЧа во-вторых, Динамо лигочемпионовское еще хуже, так что нор...

Здрасте вам, так чемпионат еще месяц будет идти, плюс кубок, давай вместе смотреть. Для меня и сб...