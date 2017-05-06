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Лудогорец Пластуна стал чемпионом Болгарии

Разградский клуб шестой раз подряд завоевал титул

  • 06.05.2017 11:58
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ludogorets.com
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Разградский «Лудогорец», за который выступает украинский защитник Игорь Пластун, шестой раз подряд стал чемпионом Болгарии. После победы над «Локомотивом» со счетом 3:0 «орлята» досрочно оформили чемпионство.

Кроме того, «Лудогорец» установил рекорд по количеству забитых голов в чемпионате – 122. Ранее лучшее достижение принадлежало софийскому ЦСКА – 120 голов.

Напомним, Игорь Пластун перешел в «Лудогорец» из «Карпат» летом 2016 года. За разградцев он провел 28 матчей и забил один мяч во всех турнирах.

Источник — Sport.ua

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