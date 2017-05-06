Євген БОХАШВІЛІ: «Характеру нам не бракує»

- Євгене, ти перейшов у «Рух» з Прем’єр-ліги. Вже спробував на дотик і смак Другу лігу. Як тобі рівень цього турніру?

- Я думав, що тут буде відрізнятися рівень футболу. Якщо відверто, тут практично усі намагаються щось комбінувати, ніхто не хоче поступатися у боротьбі. Тут будь-яка команда може протистояти клубам Першої і навіть Прем’єр-ліги. Всі футболісти зі школою. Я навіть здивований таким високим рівнем. Але потрібно розуміти, що це Україна, яка славиться боротьбою. Тільки в елітарному дивізіоні на перший план почне виходити майстерність, індивідуальні здібності. Тож якщо будемо всією командою боротися, то зможемо досягти результату. А якщо сподіватимемося лише на майстерність кожного з нас, то нічого не вийде. Це єдине, що я вже зрозумів на сто відсотків. Тому що будь-який гравець з іншого клубу за рівним нижче бореться, бігає і навіть просто б’є ці м’ячі по аутах та вже нічим не поступається, бо як мінімум не програє. Тож насамперед потрібно вигравати боротьбу, далі вже застосовувати майстерність. Інакше ніяк.

- Ти вживаєш часто слово «боротьба». Багатьох і зокрема мене воно дратує, бо це інший вид спорту. Хочеться, щоб наші команди грали у футбол, але реалії інші?

- Розумієте, наші команди тренуються і часто проводять матчі на таких полях, де грати у футбол неможливо. Якщо в Європі навчають насамперед віддавати точний пас, більш технічно вправлятися з м’ячем, то у нас немає де цьому вчитися. Тому коли наші гравці виростають, то у першу чергу вміють боротися і багато бігати. Додайте сюди непоступливий характер і більшість команд Другої ліги - усі ці компоненти мають і застосовують. В інший футбол вони не можуть грати, тому що умов немає. Команди, які майстерніші і хочуть йти іншим шляхом, через те, що виходять на такі поля, автоматично переходять на відповідний футбол. Це наша проблема, через яку ми втрачаємо очки на виїзді. Тож і підлаштовуємося під стиль суперника.

- Не можете гнути свою лінію?

- Треба зламати погану традицію і прагнути до того, аби гнути свою лінію. Ми у перші хвилини граємо у власний футбол, не поспішаємо і ні за що не переживаємо. Починається другий тайм і виникає хвилювання за результат.

- Чи реально футболістам забути про турнірну таблицю? Будемо відверті, ключове завдання на сезон виконане – команда вже однією ногою у Першій лізі. Грайте у свій футбол?

- З перших хвилин ми починаємо грати у свій футбол. Навіть коли щось не виходить, не б’ємо вперед, намагаємось комбінувати. А у другій частині матчу на нас тисне відповідальність за результат. Тож потрібно швидше звикати до того, що ми лідери. Попри те, що щось не виходить, треба бути сильними і грати у свій футбол. Чим швидше звикнемо, що не маємо відходити від своєї тактики, тим швидше буде результат.

- Можливо, проблема у характері?

- А характеру нам не бракує. У нас є ті , хто може свій досвід передати іншим. Гадаю, такому підбору виконавців можуть позаздрити багато клубів Прем’єр-ліги. Маємо всі разом йти до однієї цілі та виконувати одне завдання.

- Мабуть, ще півроку тому ти не міг уявити собі, що футбольна доля тебе поверне до Львова. Щоправда, тепер у винниківський «Рух»?

- Я ніколи не реагую на запрошення начебто я якась зірка і йду у якийсь слабкий клуб. Адже у футболі трапляється так, що може у мене щось не виходити, або клуб, який недооцінюєш, може стати сильнішим. Якщо б ця пропозиція виникла навіть влітку, то я б її спокійно зважив. І коли взимку мені запропонували перейти у «Рух» , свідомо зробив крок назад і перейшов у Другий дивізіон. Так, я довго усе зважував, але зрозумів, що треба разом з командою робити крок вперед. У цьому нічого страшного не має, я ще молодий футболіст. Якщо є люди, які гадали, що я прийшов сюди завершувати кар’єру, то вони глибоко помиляються.

- Ти задоволений своїм вибором?

Так. Я побачив картину зсередини, зрозумів усе. І головне - людина завдяки амбіціям може виконувати те, що ще вчора здавалося не по силах. З такою командою та з таким керівництвом будемо виконувати вимоги тренерів та досягнемо позитивного результату і зможемо здивувати багатьох людей.