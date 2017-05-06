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Волынь выплатила долг Звезде по Немчанинову

Луцкий клуб выполнил решение Палаты по решению споров ФФУ и перевел 427 тысяч гривен «Звезде»

  • 06.05.2017 11:03
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  • 1 комментария
Метки
shahta.org, Дмитрий Немчанинов
© shahta.org, Дмитрий Немчанинов

10 февраля этого года КДК ФФУ дополнительно обязал луцкий клуб на протяжении 60-дневного срока заплатить долг кропивничанам. В ином случае Волыне грозили новые санкции.

Долг Звезде возник в 2013 году после трансфера защитника Дмитрия Немчанинова. Волынь вовремя не заплатила вторую часть трансферной суммы в 50 тысяч долларов, а именно 35 тысяч долларов. Переговоры и судебные тяжбы привели к тому, что эта сумма трансформировалась в 427 тысяч гривен.

Волынь отказывалась платить долг за Немчанинова, частично объясняя это тем, что защитник не устроил руководство клуба в игровом плане.

После перехода в луцкую команду игрок сменил еще два клуба – Черноморец и Олимпик.

Платежи были выполнены в том числе в рамках аттестации клубов УПЛ на следующий сезон. Волынь имела проблемы с аттестацией и до 10 мая должна была исправить ситуацию с долгами.

Что касается Немчанинова, то в нынешнем сезоне, выступая за Олимпик, он сыграл в 24 матчах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

 

Источник — Sportarena

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 06.05.2017 11:15
    0
    Між іншим, нині Немчанінова можна розглядати як одного з претендентів на закриття дефіцитної позиції лівого бека в ЗБУ...
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