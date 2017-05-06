Владимир Прокопиненко назначен главным тренером ФК Полтава

5 мая руководством ФК «Полтава» был представлен футболистам и персоналу новый наставник.
Полтавский клуб возглавил Владимир Прокопиненко - бывший полузащитник «Ворсклы» (1980 - 1982, 1984, 1987 - 1993), а также экс-тренер молодежного состава «зелено-белых» (2008 - 2014).
Источник — ФК Полтава
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