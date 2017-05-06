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ФФУ снова берет на себя расходы по арбитражу в ПФЛ

Федерация футбола Украины провела рабочую встречу с представителями ПФЛ

  • 06.05.2017 10:26
  • 161 просмотров
  • 1 комментария
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Фейсбук
© Фейсбук

Президент ФФУ Андрей Павелко написал в социальнорй сети о результатах

«Совместные совещания с тренерами и президентами клубов по ключевым футбольным вопросам уже стали хорошей традицией. Сегодня провели такую рабочую встречу с представителями ПФЛ. В первой и второй лиге остается немало проблем, которые можно и нужно решать единой командой. Но, и сейчас, в сложное для украинского футбола время, есть положительные результаты. Например, в этом сезоне клубы ПФЛ смогут сэкономить на арбитраже матчей более 6 млн грн. Соответствующие расходы, как и год назад, берет на себя ФФУ», - написал Павелко.

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 06.05.2017 11:18
    0
    Брехня, це - далеко не позитивний результат. Тому що видатки на арбітраж повина покривати сама ПФЛ. Ліга повинна заробляти не лише на арбітраж, не лише для утримання власного адмінперсоналу, а й для для премій і клубам, які її утворюють!
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