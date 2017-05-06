ФФУ снова берет на себя расходы по арбитражу в ПФЛ

Президент ФФУ Андрей Павелко написал в социальнорй сети о результатах



«Совместные совещания с тренерами и президентами клубов по ключевым футбольным вопросам уже стали хорошей традицией. Сегодня провели такую рабочую встречу с представителями ПФЛ. В первой и второй лиге остается немало проблем, которые можно и нужно решать единой командой. Но, и сейчас, в сложное для украинского футбола время, есть положительные результаты. Например, в этом сезоне клубы ПФЛ смогут сэкономить на арбитраже матчей более 6 млн грн. Соответствующие расходы, как и год назад, берет на себя ФФУ», - написал Павелко.