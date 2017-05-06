ЭММЕРСОН: «Важно не просто набрать очки, а обыграть Черноморец»

- Позади первый круг второго этапа Лиги Пари-Матч. Как оценишь выступления «Олимпика» на этом отрезке?

- Не могу сказать, что доволен результатом в целом. Мы провели анализ, подвели небольшие итоги в команде и постараемся исправить свои ошибки во втором круге второго этапа, чтобы выполнить свою задачу – попасть в еврокубки.

- В матче с «Зарей» на прошлой неделе вы потеряли два очка или приобрели одно?

- Конечно, ход игры говорит нам, что ничья – хороший результат, ведь мы проигрывали и смогли отыграться. Но после того как сравняли счет, у нас было больше моментов, мы были ближе к победе, поэтому считаю, что мы потеряли два очка в игре с луганчанами.

- С каким настроением готовитесь к матчу с «Черноморцем» и как проходила подготовка к важнейшей встрече?

- Настроение хорошее, ведь мы прервали серию неудач, смогли наконец-то забить гол. Сделаем все, чтобы продолжить играть так, как играли во втором тайме против «Зари». Ну а готовились в привычном режиме, ничего не меняем.

- Предстоящая встреча будет похожа на матч в Одессе?

- Уверен, что игра будет другой, ведь будем играть на поле хорошего качества. Это позволит обеим командам больше комбинировать, быстрее выходить в атаку и добавит зрелищности матчу.

- В чем кроется ключ к успеху в матче с «моряками»?

- Основополагающим фактором будет полная концентрация и физическая готовность. Нельзя позволить сопернику выжимать максимумам даже из мельчайших моментов.

- Для тебя, одессита и воспитанника «Черноморца», субботняя встреча будет принципиальной?

- Принципиальной встреча с «моряками» будет только с турнирной точки зрения. Важно не просто набрать очки, а выиграть. Ведь мы играем на своем поле.