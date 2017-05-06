Максим ШАЦКИХ: «Молодых футболистов нужно приучать к победам»

- Думаю, никто не станет спорить с тем, что нынешнее Динамо на голову, а то и на две выше всех своих оппонентов, сказал - Максим Шацких. - Мы ведь не просто так впереди с таким отрывом. Да, по ходу первенства мы позволили себе пару вольностей, когда потеряли очки, но это — исключение из правил. Уверен, если наши ребята не снизят к себе требований, то в будущем большинство из них станет костяком основного динамовского состава. И если честно, то хочется, чтобы это время наступило как можно быстрее. Наш тренерский штаб над этим работает изо дня в день, стараясь показать, рассказать, научить футболистов всему лучшему, что есть в нашем арсенале.



Хотя отмечу — выигрывать чемпионское звание любой ценой нас никто не заставляет. Главное — это подготовка молодых исполнителей к взрослому футболу. Их нужно приучать к победам, к поражениям привыкаешь быстрее…



Также экс-форвард Динамо рассказал, почему молодые футболисты не сумели пройти Аякс в Юношеской Лиге УЕФА:



Также экс-футболист Динамо рассказал чего не хватило Динамо, чтобы в феврале пройти Аякс в юношеской Лиге УЕФА:

- Сейчас можно говорить все, что угодно. Хотя всем известно, что так называемой весной отечественные команды всегда тяжело входят в еврокубки, а на раскачку времени нет. Важно быть в тонусе, когда приходится встречаться с соперниками на таком уровне. Возможно, физически мы были не совсем готовы, поскольку не смогли навязать противнику мощь и агрессию, которую демонстрировали на групповом этапе турнира.



К тому же я считаю несправедливым плей-офф из одного матча. Не вижу проблемы сделать так, чтобы каждый мог сыграть на своем поле, время позволяет это сделать. Впрочем, в УЕФА сказали, что по крайней мере на следующий год подобных изменений не будет, хотя над вариантом с ответными поединками функционеры вроде задумываются.