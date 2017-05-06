Роман ТОЛОЧКО: «Арбітру скажуть, яким має бути рішення, і все»

- Футбол розвивається, інші швидкості, динамічніша боротьба... Людина просто не встигає за усіма цими моментами. Тим більше, що судді не так готові фізично, як футболісти. Ніхто ж не буде розглядати кожен епізод. Але сумнівні, обов"язково слід переглядати.

Всі ми бачили матч Ліги чемпіонів «Реал» - «Баварія». Жахливі помилки. Просто величезні. Там і без відеоповторів було все видно, але арбітр чомусь не встигав за цими моментами. А Ліга чемпіонів - це величезні гроші, це велика праця тренерів, гравців і це все зникає, бо хтось щось не помітив. Про які великі зупинки гри може йти мова. Та арбітру за секунду шепнуть на вухо, яким має бути рішення і все, - сказав екс-футболіст «Карпат», а нині тренер Роман Толочко.