Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Реал Сосьедад сыграл вничью с Севильей

Команды обменялись голами, «бело-голубые» в конце матча остались вдесятером

  • 06.05.2017 00:15
  • 51 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Реал Сосьедад
© ФК Реал Сосьедад

Чемпионат Испании. 36-й тур

«Севилья» – «Реал Сосьедад» – 1:1
Голы:  1:0 – 41 Сарабия, 1:1 – 61 Вела.

«Севилья»  – Рико, Рами, Эскудеро, Меркадо, Лангле, Нзонзи, Насри (Иборра, 81), Витоло (Йоветич, 81), Сарабия, Васкес (Гансо, 68), Бен-Йеддер.
«Реал Сосьедад» – Рульи, Мартинес, Навас, Берчиче, Ильярраменди, Одриосола, Прието, Вела (Субельдия, 81), Сурутуса, Ойарсабаль (Каналес, 61), Хуанми (Гранеро, 89).
Предупреждения: Лангле (4), Ильярраменди (42), Васкес (44), Меркадо (58), Каналес (67), Сарабия (68), Мартинес (71), Сурутуса (74).
Удаление: Сурутуса (79).
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.