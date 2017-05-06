Реал Сосьедад сыграл вничью с Севильей

Чемпионат Испании. 36-й тур
«Севилья» – «Реал Сосьедад» – 1:1
Голы : 1:0 – 41 Сарабия, 1:1 – 61 Вела.
«Севилья» – Рико, Рами, Эскудеро, Меркадо, Лангле, Нзонзи, Насри (Иборра, 81), Витоло (Йоветич, 81), Сарабия, Васкес (Гансо, 68), Бен-Йеддер.
«Реал Сосьедад» – Рул ьи, Мартинес, Навас, Берчиче, Ильярраменди, Одриосола, Прието, Вела (Субельдия, 81), Сурутуса, Ойарсабаль (Каналес, 61), Хуанми (Гранеро, 89).
Предупреждения: Лангле (4), Ильярраменди (42), Васкес (44), Меркадо (58), Каналес (67), Сарабия (68), Мартинес (71), Сурутуса (74).
Удаление: Сурутуса (79).
Источник — Sport.ua
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