Вест Хэм прервал победную серию Тоттенхэма

Чемпионат Англии. 36-й тур
«Вест Хэм» – «Тоттенхэм» – 1:0
Гол: 1:0 – 65 Лансини.
«Вест Хэм» – Адриан, Рид, Фонте, Крессуэлл, Коллинз, Лансини (Фернандеш, 90), Нобл, Айю (Снодграсс, 84), Куяте, Байрэм, Кальери (Флетчер, 89).
«Тоттенхэм» – Льорис, Вертонген (Дембеле, 67), Дэвис, Уокер (Триппьер, 80), Алдервейрелд, Ваньяма (Янссен, 73), Дайер, Эриксен, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.
Предупреждения: Уокер (12), Нобл (15), Рид (39), Лансини (66), Байрэм (71), Триппьер (90).
Источник — Sport.ua
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