Вест Хэм прервал победную серию Тоттенхэма

там еще был вариант назвать "Азов", жаль не прошел

миля это просто мем уже давно

какое отношение имеет Знарок к становлению Проворова или того же Василевского? Знарка сам не хочу...

Да какая-разница?! Днорок любую сборную, даже с топчиками, игроками 10 из 10, превратит в УГ. Пит...

Проворов конечно впечатляет в свои 20 лет уже один из лучших в Филадельфии и в первом матче сборн...