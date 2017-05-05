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Аллегри объяснил, почему мало кто достигает уровня Буффона и Роналду

Абсолютно верные слова тренера «Ювентуса»

  • 05.05.2017 23:49
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Аллегри объяснил, почему мало кто достигает уровня Буффона и Роналду

Аллегри объяснил, почему мало кто достигает уровня Буффона и Роналду:

«Буффон и Роналду — прекрасные образцы для подражания. Их самоотверженность, целеустремлённость и профессионализм подкупают. Этого не хватает нынешней молодёжи. Сейчас юные ребята проведут на поле 30 минут и уже думают, что они феномены. Чтобы стать феноменом, требуются высокое мастерство и правильные мысли в голове».

 

Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua

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