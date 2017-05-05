Аллегри объяснил, почему мало кто достигает уровня Буффона и Роналду:
«Буффон и Роналду — прекрасные образцы для подражания. Их самоотверженность, целеустремлённость и профессионализм подкупают. Этого не хватает нынешней молодёжи. Сейчас юные ребята проведут на поле 30 минут и уже думают, что они феномены. Чтобы стать феноменом, требуются высокое мастерство и правильные мысли в голове».
Автор — Валерий Шелупец, Sport.ua
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