Лейпциг, Хоффенхайм и Боруссия в борьбе за медали

Несмотря на то, что интрига в борьбе за чемпионство уже потеряна, за золотые медали чемпионата Германии развернулась настоящая интрига. Естественно, больше шансов на «серебро» сохраняет «Лейпциг», которому в последних турах предстоит встретиться с «Баварией» и «Айнтрахтом», не считая матч текущего тура против «Герты». Для того, чтобы совершить главную сенсацию нынешнего сезона «Ред Буллу» будет достаточно добыть в оставшихся матчах 2 очка. Но «Хоффенхайм» и «Боруссия» Будут явно против такого развития событий и постараются отобрать у дебютанта место под солнцем.

В текущем туре «Бавария» может подписать смертный приговор «Дармштадту», который отчаянно боролся за свое место в элитном дивизионе, добыв в последних трех матчах 9 очков. Однако любая потеря очков этой команды сулит ей возвращение во второй по значимости дивизион чемпионата Германии, из которого «лилии» выбрались два сезона назад. Наверное, только отчаянные болельщики «Дармштадта» верят в то, что их команда спасется, а нам вдвойне обиднее за команду Торстена Фрингса, в составе которой выступают украинцы Артем Федецкий, Денис Олейник и Игорь Березовский. Возможно, у этих исполнителей появится больше шансов в следующем сезоне, если они решат остаться в команде.

До отчетного поединка команды 8 раз встречались друг с другом. 7 побед на свой счет записала «Бавария» и лишь одну ничью смог добыть «Дармштадт». Однако и этот результат был достигнут очень и очень давно - в ноябре 1978-го года в рамках розыгрыша чемпионата. В матче первого круга команда Карло Анчелотти разобралась со своим соперником благодаря единственному голу Дугласа Косты за 20 минут до финального свистка. И на этот раз «лилии» не обещают легкой прогулки своему сопернику, который наверняка всеми мыслями уже находится в отпуске.

«Бавария» - «Дармштадт»

6 мая, «Альянс Арена» - 16:30

Арбитр - Г.Винкманн

Прогноз Sport.ua - 2:0

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 1.07 Х - 13.25 П2 - 31

Главный матч сезона для дортмундской «Боруссии», как и для «Хоффенхайма», будет сыгран уже в эту субботу. Это битва не только за третье место, которое позволяет напрямую выйти в групповой этап Лиги чемпионов, но и за возможность побороться за второе место в чемпионате. Однако если для Дортмунда эта цель кажется нереальной, ведь в таком случае «Лейпциг» необходимо потерять 7 очков в оставшихся матчах, то команда Юлиана Нагельсманна находится в очень выгодном положении. Учитывая тот факт, что обыграть «Хоффенхайм» в этом сезоне обыграть очень сложно, команде Томаса Тухеля необходимо подумать о том, как оторвать для себя хотя бы бронзовые награды, которые при нынешней игре «шмелей» были бы на вес «золота».

«Боруссия» в этом сезоне показывает себя очень нестабильной командой, которая продолжает искать свою игру. Томас Тухель проделал серьезную работу, но пока и ее не хватило для того, чтобы добиться весомого результата, как в чемпионате, так и в Лиге чемпионов. Однако у «шмелей» еще есть надежды в этом сезоне на победу в Кубке Германии, где они встретятся в финале с «Айнтрахтом». В матче первого круга команды расписали ничью - 2:2, а всего провели между собой 19 игр, в которых 8 побед добился Дортмунд, 4 виктории на счету «Хоффенхайма» и еще 7 раз команды не смогли определить победителя.

«Боруссия» Д - «Хоффенхайм»

6 мая, «Сигнал-Идуна-Парк» - 16:30

Арбитр - Ф.Брых

Прогноз Sport.ua - 1:1

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 1.5 Х - 5.08 П2 - 5.65

Для «Лейпцига» этот матч является одним из ключевых в сезоне, ведь в случае победы «Ред Булл» приблизится к мечте о втором месте на расстояние двух очков. Несмотря на то, что «Лейпциг» ожидает крайне тяжелая концовка сезона, именно эта команда является фаворитам в борьбе за второе место. В матче первого круга «Ред Булл» добыл уверенную победу – 2:0, но эта встреча стала всего второй в истории противостояния команд. Первая завершилась минимальной выездной победой «Герты» - 1:0 в 2013-м году.

«Герта» - «Лейпциг»

6 мая, «Олимпиаштадион» - 19:30

Арбитр - Р.Хартманн

Прогноз Sport.ua - 1:2

Котировки БК «Олимп»:

П1 - 3.49 Х - 3.37 П2 - 2.18

Алексей ГОРЛАЧ