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28-й тур
Волынь
0:1
Ворскла
05.05.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Сегодня только Логинов и Недилько любили футбол»

«Волынь» – «Ворскла» – 0:1. Послематчевая пресс-конференция главного тренера лучан

  • 05.05.2017 23:37
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vorskla.com.ua
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Главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный:
 
- Мы выжимаем из команды больше возможного. Они лучше не могут играть. Какие-то характеристики футболистам давать не хочу. Вижу, что им хорошо живется в этой стране. А футбол – тяжелая работа, которую надо любить на сто процентов, любить футбол. Они футбол не любят…
 
Сегодня только Логинов и Недилько любили футбол. Остальные – случайные люди, и ничего с них не будет. Есть еще моя надежда – Петров, но он «сломался». С ним грубо играют, и судьи этого не видят. Я его прошу, чтобы потерпел, из него еще можно сделать игрока.
 
Мы их дрессируем уже, а не тренируем. Все напрасно! Я сегодня набрал полные карманы жвачек. Жевал-жевал, думал, буду сидеть на месте. Но Чепелюк меня завел. Это вообще… Зачем так издеваться над футболом! Герасимюк также сварился. А два человека не могут обыграть «Ворсклу». Я посмотрел, как они радовались победе, и подумал, у нас слабая команда, а у них еще слабее. Это при том, что там все взрослые, детей мало. Морально сегодня хозяином была Полтава…
 
Мне жаль, что на Волыни такие игроки бесхарактерные. Футболисты боятся мяча, ответственности, в них нет инициативы. Я думаю, что наши тренеры делают невозможное. Мне сделали всё, чтобы мы не могли заявлять новых игроков, чтобы с нас очки снимали. Я так думаю, здесь ведется какая-то подрывная работа, чтобы потерять на Волыни футбол.

Источник — ФК Ворскла

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