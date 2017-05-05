Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Сегодня только Логинов и Недилько любили футбол»

Главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный:

- Мы выжимаем из команды больше возможного. Они лучше не могут играть. Какие-то характеристики футболистам давать не хочу. Вижу, что им хорошо живется в этой стране. А футбол – тяжелая работа, которую надо любить на сто процентов, любить футбол. Они футбол не любят…

Сегодня только Логинов и Недилько любили футбол. Остальные – случайные люди, и ничего с них не будет. Есть еще моя надежда – Петров, но он «сломался». С ним грубо играют, и судьи этого не видят. Я его прошу, чтобы потерпел, из него еще можно сделать игрока.

Мы их дрессируем уже, а не тренируем. Все напрасно! Я сегодня набрал полные карманы жвачек. Жевал-жевал, думал, буду сидеть на месте. Но Чепелюк меня завел. Это вообще… Зачем так издеваться над футболом! Герасимюк также сварился. А два человека не могут обыграть «Ворсклу». Я посмотрел, как они радовались победе, и подумал, у нас слабая команда, а у них еще слабее. Это при том, что там все взрослые, детей мало. Морально сегодня хозяином была Полтава…

Мне жаль, что на Волыни такие игроки бесхарактерные. Футболисты боятся мяча, ответственности, в них нет инициативы. Я думаю, что наши тренеры делают невозможное. Мне сделали всё, чтобы мы не могли заявлять новых игроков, чтобы с нас очки снимали. Я так думаю, здесь ведется какая-то подрывная работа, чтобы потерять на Волыни футбол.