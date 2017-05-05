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Андрей НОВАК: «Желание снова попасть в Лигу Европы зашкаливает»

Вратарь «Александрии» – о предстоящем поединке против «Динамо»

  • 05.05.2017 23:32
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fco.com.ua
© fco.com.ua

Голкипер «Александрии» Андрей Новак поделился ожиданиями от предстоящего поединка с киевским «Динамо».

- Следующий тур - киевское «Динамо». Насколько велико желание взять реванш за крупные поражения от киевлян?
- Реваншистских настроений особых нет. Хочется показать хорошую игру и постараться зацепиться за очки, которые нам очень сейчас нужны.

- За счет чего можно это сделать?
- Думаю, важную роль сыграют игровая дисциплина, самоотдача и, конечно, реализация своих моментов. Повторюсь, будем делать все, чтобы положить очки в копилку.

- Сейчас идет серьезная борьба за еврокубковую зону. В команде это обсуждаете? Кто из конкурентов опаснее?
- И «Черноморец», и «Олимпик» - очень хорошие команды, которые возглавляют сильные тренеры. Оба коллектива опасны в этой еврокубковой борьбе, ведь каждый будет стремиться достигнуть своих целей. Что касается «Александрии», то, конечно, желание снова попасть в Лигу Европы у нас зашкаливает.

 

Источник — Footboom

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