Андрей НОВАК: «Желание снова попасть в Лигу Европы зашкаливает»

Голкипер «Александрии» Андрей Новак поделился ожиданиями от предстоящего поединка с киевским «Динамо».

- Следующий тур - киевское «Динамо». Насколько велико желание взять реванш за крупные поражения от киевлян?

- Реваншистских настроений особых нет. Хочется показать хорошую игру и постараться зацепиться за очки, которые нам очень сейчас нужны.

- За счет чего можно это сделать?

- Думаю, важную роль сыграют игровая дисциплина, самоотдача и, конечно, реализация своих моментов. Повторюсь, будем делать все, чтобы положить очки в копилку.

- Сейчас идет серьезная борьба за еврокубковую зону. В команде это обсуждаете? Кто из конкурентов опаснее?

- И «Черноморец», и «Олимпик» - очень хорошие команды, которые возглавляют сильные тренеры. Оба коллектива опасны в этой еврокубковой борьбе, ведь каждый будет стремиться достигнуть своих целей. Что касается «Александрии», то, конечно, желание снова попасть в Лигу Европы у нас зашкаливает.