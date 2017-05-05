Голевая перестрелка Кельна и Вердера закончилась в пользу «козлов»

Чемпионат Германии. 32-й тур
«Кельн» – «Вердер» – 4:3
Голы: 1:0 – 13 Модест, 2:0 – 28 Битенкур, 2:1 – 34 Бартельс, 2:2 – 40 Гебре Селассие, 3:2 – 44 Цоллер, 4:2 – 47 Модест, 4:3 – 62 Гнабри.
«Кельн» – Хорн, Суботич, Соренсен, Хайнц, Хектор, Йойич (Хегер, 70), Леманн, Битенкур (Рауш, 75), Клюнтер, Модест, Цоллер (Руднев, 82).
«Вердер» – Видвальд, Сане, Бауэр (Кайнц, 65), Гебре Селассие, Мойсандер, Дилэйни (Гнабри, 54), Велькович (Писарро, 81), Бартельс, Гриллич, Юнузович, Крузе.
Предупреждения: Дилэйни (21), Мойсандер (60).
Источник — Sport.ua
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