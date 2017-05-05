Болельщики Ильичевца выбрали Мариуполь новым названием клуба

Болельщики «Ильичевца» приняли участие в голосовании за новое название клуба.

С 1-го апреля по 1-е мая на клубном сайте фаны могли проголосовать за один из двух вариантов – Мариуполь» и «Металлург». В итоге, за название «Мариуполь» проголосовали 1035 посетителей клубного сайта, а за «Металлург» - 661.

Паралельно проходил опрос и на городском сайте 0629.com.ua. За название «Мариуполь» отдали свои голоса 54% респондентов, а за «Металлург» - 45%.

По окончании текущего сезона инвесторы клуба, проанализировав итоги голосования, примут решение по переименованию.